'KT 초강수' 박영현 3연투 준비한다…"안 쓰면 욕먹는 거 아닌가요?"

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "안 쓰면 욕먹는 거 아닌가요?"

이강철 KT 위즈 감독은 1일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 마무리투수 박영현이 3연투를 대비한다고 밝혔다. 세이브 상황이 생기지 않으면 휴식이다.

KT는 시즌 성적 83승49패4무로 선두를 달리고 있다. 2위 삼성 라이온즈와는 3경기차. KT는 정규시즌 8경기만 남았는데도 매직넘버 6이다. 매직넘버가 소멸할 때까지는 총력전이다.

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이 감독은 "지금 안 쓰면 욕먹는 거 아닌가요? 경기 이제 앞으로 7경기밖에 안 남고, 내일(2일) 쉬는 날이고, 우승이 앞에 있는데 안 쓰면 바보 아닌가"라고 주장했다.

이 감독은 이어 "(박영현이) 캐치볼을 해봤는데 괜찮다고 한다. 세이브 상황이 되면 나갈 수 있다고 한다. 아니면 안 나간다. 올해 (박)영현이는 3연투는 한번도 안 했다. 스기모토랑 손동현이 한번씩 한 것 같다. 이기면 (박영현을) 써야 한다"라고 덧붙였다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 단체 사진 촬영에 나선 박영현과 조병현의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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박영현은 지난달 27일까지는 일본에 있었다. 2026 아이치-나고야아시안게임 야구대표팀에서 마무리투수로 활약했다. 지난달 27일 일본과 결승전에서 1⅔이닝 34구 무실점 호투를 펼쳐 한국의 3대1 승리와 대회 5연속 금메달을 이끌었다.

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박영현은 지난달 28일 귀국하고, 피로를 제대로 풀 새도 없이 29일과 30일 광주 KIA전에 연이틀 구원 등판했다. 29일은 1⅓이닝 20구 무실점 호투로 승리투수가 됐고, 30일은 공 11개로 1이닝을 삭제해 시즌 28호 세이브를 챙겼다.

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선수 스스로도 이 정도 각오는 돼 있었다.

박영현은 금메달을 목에 걸고 귀국하면서 KT의 선두 싸움 상황을 듣자 "무조건 던져야 한다고 생각한다. 나도 훈련하고 등판한다고 말씀드렸다"고 의지를 보였다.

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한편 KT는 이날 최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(좌익수)-장성우(지명타자)-김상수(2루수)-류현인(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 소형준이다.

아시안게임을 마치고 돌아온 소형준이 이날 1군에 등록되면서 외야수 안치영이 말소됐다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 한승택, 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com