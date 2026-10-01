자칫하면 무관? LG 최초 MVP-홈런왕 도전 '초비상' → 장타율도 KIA 김도영과 박빙…"욕심 안부리던데" [인천포커스]

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 첫 타석 삼진에 아쉬움 나타내는 LG 오스틴. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 첫 타석 삼진에 아쉬움 나타내는 LG 오스틴. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] "아시안게임에 (오스틴과는)승부를 안하더라. 아마 욕심이 있었다면 어떻게든 쳤을 텐데…"

LG 트윈스 프랜차이즈 역사상 첫 MVP-홈런왕을 향한 오스틴 딘의 도전에 비상이 걸렸다.

오스틴의 존재감은 그대로다. 9월까지 올시즌 타율 3할4푼1리 39홈런 122타점 OPS(출루율+장타율) 1.086을 기록했다.

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최근 기세도 눈부시다. 9월 한달간 타율 3할3푼8리 4홈런 11타점, OPS(출루율+장타율) 1.082의 불방망이를 휘둘렀다.

그런데 경쟁 상대들의 기세가 더 무섭다. KIA 타이거즈 김도영은 아시안게임을 마친 뒤 복귀 첫 타석에서 41호 홈런을 쏘아올렸다. KT 위즈 힐리어드는 홈런(40개) 타점(126개)에서 각각 오스틴을 앞질러갔다. 득점은 KT 최원준, 타율과 출루율은 삼성 라이온즈 구자욱에게 선두를 내줬고, 뒤집기가 만만치 않다.

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이제 오스틴이 1위를 기록중인 부문은 장타율(6할5푼2리) 하나 뿐인데, 이마저도 김도영(6할4푼7리)과 박빙이다. 역시 1위를 기록중인 OPS와 WAR(대체선수 대비 승리 기여도)는 KBO 시상식에 해당 부문이 없다.

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도루를 제외한 타격 전 부문에서 고르게 호성적을 거두던 오스틴인데, 이러다가 자칫 무관이 될 위기다. 아무리 종합 성적이 좋아도, 개인 타이틀 없는 선수가 시즌 MVP를 받는 건 더더욱 어려운 미션이다. "개인 성적에 욕심이 없다"고 거듭 강조해온 오스틴이지만, 정작 소속팀 LG 또한 올시즌 선두 싸움에 끼어들긴 어려워진 상황.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 3회말 2사 2루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 김도영과 세리머니를 펼치고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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1일 인천에서 만난 염경엽 LG 트윈스 감독은 "아마 본인이 욕심이 있었다면, 아시안게임 기간에 홈런을 더 치려고 노력했을 거다. 그러지 않고 철저하게 자기 야구에 집중하더라"라고 했다.

"(문보경이 빠지니까)뒷 타자가 약해지지 않았나. 그러니까 상대가 오스틴과 승부를 피했다. 덤벼서 치려면 칠 수 있다. 아마 욕심이 있었으면 쫓아다니면서라도 쳤을 거다. 그런데 오스틴은 꾹 참고 번번이 볼넷으로 걸어나갔다. 덕분에 출루율은 엄청 올랐다."

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9월 16일 NC 다이노스전(4볼넷) 18일 KT 위즈전(3볼넷)처럼 볼넷이 쏟아진 날도 있다. 그럼에도 오스틴은 서두르지 않고 '자기 야구'에 초점을 맞췄다.

사령탑 입장에서도 휘하에서 시즌 MVP, 개인 타이틀을 가진 선수가 나오는건 기분좋은 일이다. 염경엽 감독은 "마지막에 다 왔는데 놓치면 아깝지 않나. 기왕이나 홈런이나 타점 타이틀은 땄으면 좋겠다. 아직 가시권에 있으니까"라고 강조했다.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 염경엽 감독의 축하를 받고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com