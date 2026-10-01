'삼성' 강민호, '롯데' 강민호 뛰어넘을까. KBO 최초 2600경기 출전 대기록 작성

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 11회초 1타점 적시타를 날린 강민호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 베테랑 포수 강민호(41)가 KBO리그 역사의 한 페이지를 또 다시 새롭게 썼다.

KBO리그 통산 최초로 '2600경기 출전'이라는 대기록을 달성했다.

강민호는 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 정규시즌 최종전에 6번 포수로 선발 출전하며 개인 통산 2600번째 경기 출전 대기록을 세웠다.

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포수라는 체력 소모가 극심한 보직에도 불구하고 2004년 프로데뷔 후 23년 간 철저한 자기관리와 부상 없는 철인 면모를 과시하며 세운 위업이다.

앞서 박용택(전 LG, 2237경기)을 넘어 KBO 통산 최다 출전 기록을 경신해 나가고 있던 강민호는 이번 2600경기 출전으로 전무후무한 'KBO 대기록'의 주인공으로 이름을 올리게 됐다.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 2회말 삼성 강민호가 LG 톨허스트를 상대로 투런홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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2004년 롯데 유니폼을 입고 프로에 데뷔한 강민호는 거인 군단의 주전 포수로 활약하며 14시즌 동안 1495경기에 출전했다. 이후 2018년 FA 이적을 통해 삼성 라이온즈에 둥지를 튼 뒤 9시즌 동안 푸른 유니폼을 입고 1105경기를 채우며 통산 2600경기라는 대기록을 완성했다. 앞으로 4시즌 이상 현역으로 꾸준히 활약하면 대망의 3000경기 돌파와 함께 '삼성' 강민호가 '롯데' 강민호의 경기수를 추월할 수 있다.

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팀의 '캡틴' 구자욱이 햄스트링 부상으로 이탈하며 비상이 걸린 상황.

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안방마님이자 베테랑 강민호의 꾸준한 존재감이 포스트시즌을 앞둔 삼성 라이온즈에 큰 힘이 되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com