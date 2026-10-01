마침내 '아홉수' 벗어던졌다! SSG 김재환, 인천 하늘에 통산 300호 아치 그렸다 [인천레코드]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김재환이 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 2회말 2사 SSG 김재환이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] SSG 랜더스 김재환이 개인 통산 300호 홈런을 쏘아올렸다.

김재환은 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스전 2회말 LG 선발 임찬규를 상대로 솔로포를 터뜨렸다.

지난달 20일 키움 히어로즈전에서 299호 홈런을 기록한지 11일만에 본 손맛이다. 그날 이후 4경기에서 16타수 3안타의 부진에 시달렸지만, 이날 홈런포로 아홉수 탈출에 성공했다.

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2사 주자없는 상황, 볼카운트 1B2S에서 임찬규의 4구째 141㎞ 직구가 한복판에 쏠리자 그대로 우중간 담장을 넘기는 홈런으로 연결했다. 비거리는 130m에 달하는 대형 홈런이었다.

KBO리그 통산 18번째 300홈런에 자신의 이름을 새겼다. 박재홍(300개)과 어깨를 나란히 했다. 향후 김재환의 도전 상대는 양의지(303개) 김태균 송지만(이상 311개) 등이 될 전망.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 2회말 2사 SSG 김재환이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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올해 최정의 시즌아웃, 한유섬의 부진 등으로 한껏 헐거워진 SSG 중심타선의 한 축 역할을 해주고 있다. 시즌초 극심한 부진을 겪었지만, 5월 이후 어느 정도 페이스를 되찾은 모양새. 다만 낮은 타율과 높은 삼진율, 포지션이 고정 지명타자에 국한된다는 점은 아쉽다.

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향후 최정이 복귀하고, 고명준-전의산이 보다 많은 타석을 소화할 예정인 만큼 차기 시즌에는 보다 폭넓은 포지션 출전이 필요할 전망이다.

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김재환은 2008년 2차 1라운드(전체 4번)에 두산 베어스에 입단한 이래 18시즌을 뛰면서 276홈런을 쳤고, 올시즌을 앞두고 2년 총액 22억원에 고향팀 SSG로 돌아왔다.

맞추는 능력은 전성기 시절에 크게 못미치지만, 걸리면 넘어가는 힘은 여전하다. 지난해 13홈런을 쳤는데, 올시즌에는 벌써 24개째 아치를 그렸다.

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인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com