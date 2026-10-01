'이럴수가' 김도영 홈런왕 사수 대위기, 힐리어드 또 쳤다…나란히 41홈런 달성[광주 레코드]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KT 위즈 샘 힐리어드가 홈런 공동 1위로 올라섰다.

힐리어드는 1일 광주 KIA 타이거즈전 4-2로 앞선 5회초 선두타자로 나서 중월 홈런을 쳤다. 볼카운트 1B1S에서 KIA 우완 황동하의 슬라이더가 가운데로 몰리자 여지없이 받아넘겼다. 시즌 41호포. 라인드라이브성으로 비거리 125m 대형 홈런을 쳤다.

힐리어드는 전날 KIA전에서 시즌 40홈런 고지를 넘었고, 이날 바로 41호포까지 쏘아 올렸다. 아시안게임 기간에도 굳건히 홈런 선두를 지키던 KIA 김도영과 어깨를 나란히 하게 됐다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

아시안게임 금메달을 따고 돌아온 김도영은 지난달 28일 KT전에서 41호포를 치며 화려한 귀환을 알렸지만, 이후 2경기 만에 힐리어드에게 따라잡혔다.

힐리어드는 전날 40홈런을 달성한 뒤 "김도영과 오스틴 딘(LG 트윈스, 39홈런)이 워낙 대단한 선수인 것을 알고 있다. 홈런왕 경쟁에 대해서 크게 생각하지 않는다. 지금은 팀이 1위하는 것을 최우선으로 생각하려 한다"고 덤덤하게 말했다.

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힐리어드는 9월에만 홈런 10개를 몰아치며 단숨에 김도영과 오스틴의 홈런왕 양강 구도를 깨뜨리더니 10월 첫날부터 또 홈런포를 쏘아 올리며 좋은 감을 자랑했다. 그는 KBO 데뷔 첫해 팀의 우승과 함께 홈런왕 타이틀도 차지할 수 있는 절호의 기회를 잡았다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com