생애 첫 다승왕 쉽지않네! LG 토종에이스 15승 도전 또 실패, 홈런 포함 '3이닝 4실점' 난타 [인천리포트]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점 후 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점 후 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점을 허용하자 염경엽 감독이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] 생애 첫 다승왕을 향한 LG 트윈스 임찬규의 도전이 또 좌절됐다.

임찬규는 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에 선발등판했지만, 2회말 김재환에게 홈런을 허용하는 등 6피안타 4실점의 부진 끝에 3이닝 만에 교체됐다.

지난 9월 13일 삼성 라이온즈전에서 7이닝 4실점 역투하며 14승째를 달성한 뒤 3경기 연속 승리투수가 되는데 실패했다. 다승 공동 1위 두산 베어스 최민석은 아이치-나고야 아시안게임에 다녀오느라 2주가량 빠졌지만, 임찬규가 제자리걸음에 그친 모양새.

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앞서 9월 19일 한화 이글스전(7이닝 1실점), 9월 26일 KIA 타이거즈전(5⅓이닝 4실점)에선 잘 던지고도 승리투수가 되지 못했다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 임찬규. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

이날 경기에선 뜻밖의 난타에 직면했다. 1회말은 3자범퇴로 넘겼지만, 2회말 SSG 김재환에게 선제 솔로포를 허용했다. 볼카운트 1B2S에서 한복판 141㎞ 직구가 통타당했고, 비거리 130m의 대형 홈런으로 이어졌다.

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3회말에만 안타 5개를 잇따라 허용했다. 선두타자 조형우에게 안타, 정준재를 삼진으로 돌려세웠지만, 박성한-최지훈의 연속 안타로 1사 만루 위기에 처했다.

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여기서 에레디아의 우익수 희생플라이로 1실점. 이어 전의산 고명준에게 잇따라 1타점 적시타를 허용해 순식간에 0-4까지 벌어졌다.

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4연패중인 LG로선 임찬규를 길게 끌고가기 어려운 상황. 결국 LG는 4회말 이정용을 투입하며 곧바로 불펜을 가동했다.

임찬규는 지난해까지 15시즌 동안 타이틀과는 거리가 멀었다. 역대 최고 성적이 2023년 다승 부문 3위(14승)이다.

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1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점 후 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

이날 승리할 경우 개인 역대 단일시즌 최다승은 물론 올해 다승왕 도전에도 청신호를 켤 수 있었지만, 또다시 무산됐다. 다만 같은날 아시안게임을 마치고 곧바로 선발출격한 두산 베어스 최민석 역시 부진하며 두 선수의 다승 부문 공동 1위는 당분간 이어지게 됐다. 이들을 뒤쫓는 '1위팀' KT 위즈의 고영표(13승) 역시 호시탐탐 다승왕을 노리고 있다.

7회초 진행중인 현재 LG는 4-6으로 뒤지고 있다. 한때 0-6까지 뒤졌지만, 5회말 이재원의 3점 홈런, 6회말 오지환의 솔로포가 잇따라 터지며 맹추격 중이다.

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com