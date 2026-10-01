웃음기 사라진 토종에이스, 시즌 최다 112구 고전, 선발 자존심은 지켰다

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 원태인이 시즌 최다 투구로 자존심을 지켰다.

원태인은 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 시즌 최종전에 선발 등판, 5이닝 6안타 2볼넷 4탈삼진 1실점을 기록했다.

1실점 뿐이었지만 고전을 면치 못했다.

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하위타선을 상대로 공을 너무 많이 던지며 투구수 조절에 실패했다.

2회 이재현의 환상적인 호수비 덕분에 실점은 면했지만, 볼넷 2개를 허용하며 32구를 던졌다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 한동희에 동점 2점홈런을 허용한 뒤 이닝을 끝낸 원태인이 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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0-0이던 4회초에도 고전했다. 강백호 노시환에게 연속 안타로 무사 1,3루에서 허인서에게 희생플라이로 선제실점을 내줬다. 한지윤에게도 안타를 맞는 등 4회에도 32구를 던졌다. 4회까지 95구.

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하지만 원태인은 책임감 속에 5회에도 마운드에 올랐다.

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한화 1,2번 최인호 정은원을 범타처리했지만 문현빈에게 안타를 허용했다. 2사 1루. 투구수는 107구에 달했다. 투수코치가 방문했다. 하지만 원태인은 5이닝을 마치겠다는 의시를 표현했다.

힘이 빠져 있었지만 난적 강백호를 패스트볼로 삼진을 잡아내고 임무를 마쳤다.

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투구수 112구. 지난 5월29일 대구 두산전 110구를 넘어선 올시즌 개인 최다 투구수였다.

원태인은 지난달 20일 롯데전에서 3⅓이닝 만에 11안타 2볼넷으로 9실점 하며 패전투수가 됐다. 5월 이후 원태인이 5이닝을 채우지 못한 건 처음이었다.

2경기 연속 5이닝을 채우지 못하는 건 자존심이 허용하지 않았다. 쉽지 않은 경기였다.

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9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

이재현 김헌곤 김지찬 등 야수진의 호수비 도움이 없었다면 더 힘들었을 경기였다.

0-1로 뒤진 5회를 마치고 덕아웃으로 돌아온 원태인의 얼굴에는 웃음기가 사라졌다.

그래도 패전은 면했다. 좌완 황준서 맞춤형 타자로 구자욱이 빠진 좌익수 자리에 선발 출전한 베테랑 김헌곤이 5회말 544일 만이자 올시즌 마수걸이 솔로홈런으로 1-1 균형을 맞췄다.

홈런재킷을 입고 더그아웃으로 들어온 김헌곤은 원태인을 따뜻하게 안아줬다. 공수에서 원태인을 도운 고마운 선배. 이내 사라졌지만 잠시나마 토종 에이스의 얼굴에 미소가 스쳐갔던 순간이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com