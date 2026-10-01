'2600경기+2300안타' 하루 2개 대기록 탄생 '철인 포수'가 써 내려가는 전설

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KBO리그 최고의 '철인 포수' 강민호(41)가 하루에 대기록 2개를 동시에 달성하며 '살아있는 전설'로서의 위엄을 과시했다.

강민호는 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 정규시즌 최종전에 6번 포수로 선발 출전, KBO리그 통산 최초의 '2600경기 출전' 대기록을 달성했다.

여기서 끝이 아니었다.

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팀이 1-1로 팽팽하게 맞선 6회말, 선두 타자로 나선 세 번째 타석에서 우전 안타를 터뜨리며 통산 '2300안타(KBO 역대 7번째)' 고지도 밟았다.

포수는 체력 소모와 부상 위험이 가장 극심한 보직이다.

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그럼에도 강민호는 2004년 프로 데뷔 후 23년 동안 철저한 자기관리와 꾸준함으로 안방을 지켜왔다. 박용택(전 LG·2237경기)을 넘어 KBO 통산 최다 출전 기록을 경신한 그는 마침내 아무도 밟지 못한 2600경기 고지를 정복했다.

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2004년 롯데 자이언츠에서 데뷔한 강민호는 14시즌 동안 거인 군단의 안방마님으로 1495경기를 소화했다. 2018년 FA 이적을 통해 삼성 라이온즈 유니폼을 입은 뒤 9시즌 동안 사자 군단에서 1105경기를 채웠다.

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현재 페이스를 고려해 향후 4시즌 이상 현역으로 꾸준히 출전하게 된다면 대망의 '3000경기 출전'은 물론, '삼성' 강민호로서의 출전 경수가 '롯데' 강민호 시절의 경기 수를 넘어서는 장면도 기대할 수 있다.

현재 삼성 라이온즈는 팀의 핵심 타자이자 주장인 구자욱이 햄스트링 손상으로 이탈하며 포스트시즌을 앞두고 큰 악재를 맞이한 상황.

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'최초 2600경기'와 '2300안타'라는 대기록을 동시에 달성하며 여전한 기량을 과시하고 있는 베테랑 강민호의 존재감이 가을야구를 향해가는 삼성의 든든한 버팀목이 되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈