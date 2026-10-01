'김재환 300호 홈런' 고춧가루 맵네! LG 5연패 수렁 빠뜨렸다…후반기 승률 2위, 아빌라·김민준 함께였으면 달랐을까 [인천리뷰]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김재환이 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 고명준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] SSG 랜더스의 후반기 거침없는 질주가 LG 트윈스를 '대참사'의 늪으로 떠밀었다.

SSG는 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 16차전에서 6대5, 1점차 신승을 거뒀다.

이날 승리로 SSG는 올해 후반기 30승째(2무19패)를 달성, KT 위즈(36승3무14패)에 이어 후반기 승률 2위를 달렸다. 후반기 성적만 놓고 보면 삼성 라이온즈, KIA 타이거즈, 두산 베어스 등 상위권팀보다 앞서는 독보적인 존재감이다.

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반면 LG 트윈스는 이번 SSG와의 3연전 스윕패 포함 최근 5연패의 수렁에 빠졌다. 올시즌따라 유독 연패-연승이 많은 LG인데, 이번엔 다시 저점이다. 1위 KT-2위 삼성 추격 가능성은 가뭇없이 멀어졌고, 4위 KIA와의 3위 다툼에 한층 더 불이 붙는 모양새다.

경기전 만난 이숭용 SSG 감독은 "올해는 내가 야구 공부, 인생 공부를 다시 하게 된 시즌"이라며 깊은 한숨을 쉬었다.

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후반기 상승세의 원인에 대해서는 페드로 아빌라와 김민준을 중심으로 안정된 선발진의 힘을 꼽았다. 선발진의 무게감이 수비의 견고함, 공격의 좋은 흐름으로 이어졌다는 설명. 반대로 전반기에는 선발이 4~5점을 주면서 시작하니 수비의 피로도가 누적돼 밸런스가 맞지 않았다는 설명이다.

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이어 "어차피 내년에 선발로 쓰겠다는 마음으로 이로운도 과감하게 선발로 돌렸다. 내년엔 1군용 5~6명, 2군에서 4~5명 해서 10명 정도의 선발을 돌릴 수 있도록 고민하고 있다"면서 "아빌라와 김민준이 시즌초부터 함께 하며 풀시즌을 치렀다면 하는 궁금함이 있다"고 덧붙였다.

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염경엽 LG 감독은 최근 홈런-타점 등 리그 MVP 구도에서 밀리고 있는 오스틴 딘에 대해 "아시안게임 기간에 상대 투수들이 오스틴과의 승부를 피했다. 욕심이 있었으면 쫓아다니면서 쳤을 텐데, 꾹 참고 볼넷으로 걸어나가더라. 덕분에 출루율이 엄청 올랐다"면서 "다 왔는데 놓치면 아깝지 않나. 홈런이나 타점 타이틀은 땄으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

이날 SSG는 박성한(유격수) 최지훈(중견수) 에레디아(좌익수) 전의산(1루) 고명준(3루) 김재환(지명타자) 한유섬(우익수) 조형우(포수) 정준재(2루) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 김민준.

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LG는 박해민(중견수) 구본혁(2루) 오스틴(지명타자) 송찬의(좌익수) 오지환(유격수) 문정빈(1루) 문보경(3루) 박동원(포수) 이재원(우익수)으로 맞섰다. 선발은 임찬규.

2023년 14승 이후 개인 최다승, 그리고 데뷔 첫 다승왕을 향한 임찬규의 도전은 3경기 연속 좌절을 맛봤다. 3이닝만에 6피안타 4실점으로 무너지며 빠르게 마운드를 내려갔다.

SSG는 2회말 김재환이 선제 솔로포를 쏘아올렸다. 볼카운트 1B2S에서 한복판 141㎞ 직구가 통타당했고, 비거리 130m의 대형 홈런으로 이어졌다.

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이어 3회말에만 안타 5개를 잇따라 허용했다. 선두타자 조형우에게 안타, 정준재를 삼진으로 돌려세웠지만, 박성한-최지훈의 연속 안타로 1사 만루. 여기서 에레디아의 우익수 희생플라이로 1실점. 이어 전의산 고명준에게 잇따라 1타점 적시타를 허용했다.

LG는 4회말 이정용을 투입하며 불펜을 가동했지만. SSG는 또한번의 1사 만루 찬스에서 박성한의 밀어내기볼넷, 최지훈의 2루 땅볼로 1점씩 추가하며 6-0으로 차이를 벌렸다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 조병현이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

LG는 5회초 무사 1,2루에서 이재원이 3점홈런을 쏘아올리며 추격의 불씨를 키웠다. 6회초에는 오지환의 추격 솔로포가 터졌다. SSG는 곧바로 필승조 김민을 투입해 상대의 흐름을 끊었다.

SSG는 7회초 2사 1,2루 상황에서 송찬의의 내야 뜬공 때 내야진과 투수, 포수가 모두 포구를 미루는 통에 어이없는 적시타를 허용하며 1점차까지 쫓겼다.

하지만 SSG는 8회를 이건욱이 잘 막아낸 뒤, 9회는 돌아온 마무리 조병현에게 맡겼다. 조병현은 선두타자 박해민을 볼넷으로 내보냈고, 도루와 땅볼로 2사 3루의 위기에 몰렸지만, 송찬의를 침착하게 잡아내며 경기를 마무리지었다.

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com