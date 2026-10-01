감독이 "정신차려라" 경고한지 1달도 안지났는데...AG 금메달 따면, 2년차 스타 이렇게 야구 대충 해도 되나

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 1회말 두산 박준순이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 김용 기자] 김원형 감독, 이번에는 안 빼네.

두산 베어스를 이끄는 김원형 감독은 지난달 8일 대전에서 열렸던 한화 이글스전에서 팀 간판으로 성장중인 3번타자 박준순을 2회말 조기 교체해버렸다. 부상은 아니었다.

안일한 수비 때문이었다. 도루를 하는 상대를 충분히 아웃시킬 수 있는 타이밍에 포구를 했는데, 설렁설렁 태그를 하다 혼신의 힘을 다해 태그를 피한 주자를 살려준 것이다.

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가을야구 경쟁에 1승에 소중했던 두산. 김 감독은 "정신차리라는 의미로 교체했다"고 솔직하게 말했다. 야구를 잘한다고 하지만, 이제 고졸 2년차 선수가 선배들 앞세어 하면 안 되는 플레이라는 의미였다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 박준순과 최민석 금메달을 들어보이고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

그리고 1일 열린 NC 다이노스전. 두산은 접전 끝에 8대7로 승리, 3연승을 달렸다. 이날도 너무 중요했다. 전날 5강 확정을 지었다고 하지만, 3위 LG 트윈스와 4위 KIA 타이거즈가 주춤한 가운데 한 계단이라도 더 올라갈 수 있는 기회를 잡아야 했다. 이날 두산이 이기고 KIA가 패하면 2경기 차이로 줄어들 수 있었다.

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그런데 7회초 두산은 6-5로 앞서던 경기 6-7 역전을 허용했다. 1사 만루 대위기. 여기서 투수 타카다가 오태양을 3루 땅볼로 유도했다. 병살 코스. 그런데 안재석의 2루 송구가 불안했다. 2루에서는 아웃이었지만, 1루에 빠르게 공을 던져야 하던 박준순이 공을 빼며 놓쳐버렸다. 그 사이 3루주자는 홈인.

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여기까지는 나올 수 있는 장면이었다. 하지만 치명적인 건 그 다음이었다. 박준순이 공을 흘렸으면 빨리 공을 잡아 다음 상황을 대비해야 하는데, 공이 땅에 굴러가든 말든 쳐다만보고 있었다. 이를 본 NC 3루주자 최정원이 틈을 파고들어 홈으로 달렸다. 박준순은 그럼에도 불구하고 홈인하는 주자만 보고 있었다. 이미 늦었다고 해도, 빠르게 잡고 던지는 시늉이라도 해야 하는 거 아닌가 생각이 드는 장면.

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 9회초 2사 만루 안재석이 천재환의 직선타를 잡아낸 후 안도하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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공교롭게도 7회말 공격이 안재석-박준순으로 이어졌다. 꼭 이겨야 하는 김 감독은 박준순을 문책하지 않았다. 안재석이 내야안타로 출루했다. 박준순이 병살타성 타구를 쳤다. NC 유격수 김주원이 실책을 저지르지 않았다면, 박준순은 큰일날 뻔 했다. 박준순은 대주자 이유찬으로 교체됐다. 이는 동점, 역전을 노리기 위한 발빠른 선수 투입과 함께 후반 수비 강화 측면이었다.

두산은 결국 역전에 성공해 경기를 가져왔다. 하지만 감독이 정신 차리라는 메시지를 공개적으로 한지 3주 지난 시점에, 더 치명적인 플레이를 했다. 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 따고와 긴장이 풀린 것일까. 감독이 공개 경고를 한 지 얼마 되지도 않았는데 같은 모습이 반복되는 건 분명 문제가 있어 보인다. 공격은 나무랄 데 없는데, 올시즌 수비에서 많은 약점을 드러내고 있다. 실력이 부족한 건 어쩔 수 없지만, 기본을 망각하는 건 다른 얘기다.

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물론 병살 찬스에서 쉬운 송구가 정확하게 오지 않았거나, 홈으로 가야 할 공이 자신에게 왔다 생각하면 선수 입장에서 답답했을 수 있으나 넥스트 플레이는 무조건 충실해야 했다. 올시즌 3루로 전업해 수비에서 불안한 모습을 보여주는 안재석 역시, 프로라면 기본적인 플레이 정확성을 높여야 한다. 이런 플레이들이 나오면 포스트시즌에서도 두산의 선전을 기대할 수 없다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com