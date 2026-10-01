'3위 어림도 없다' KIA 치명적 싹쓸이패, 5위 추락 위기다…KT 1위 매직넘버 5+힐리어드 41호포[광주 리뷰]

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회 마운드에 오른 KIA 정해영. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 타격하고 있는 KIA 김태군. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 치명적인 싹쓸이 패배를 당했다.

KIA는 1일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 5대7로 졌다. 4위 KIA는 KT와 이번 3연전을 모두 패하는 바람에 시즌 성적 72승61패2무에 그쳤다. 5연패에 빠진 3위 LG 트윈스와는 2경기차를 유지했지만, 3연승을 달린 5위 두산 베어스에 2경기차까지 쫓기게 됐다.

1위 KT는 4연승을 질주, 시즌 성적 84승49패4무를 기록했다. 2위 삼성 라이온즈와는 3경기차를 계속해서 유지했고, KT의 1위 확정 매직넘버는 5다.

Advertisement

KT는 최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(좌익수)-장성우(지명타자)-김상수(2루수)-류현인(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수)이 선발 출전했다. 선발투수는 소형준.

KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(지명타자)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박민(3루수)으로 맞섰다. 선발투수는 양현종.

Advertisement

3주를 쉬고 돌아온 양현종은 기대에 미치지 못했다. 3⅓이닝 85구 7안타 1볼넷 2삼진 4실점에 그쳤다.

Advertisement

잔여 경기 일정이 시작되면서 등판 기회가 적었던 추격조가 가동됐다. 최지민(⅓이닝)-황동하(2이닝 1실점)-이태양(1⅓이닝)으로 7회까지 막고, 동점을 만든 8회 정해영을 투입했으나 2이닝 2실점에 그치는 바람에 반전 드라마를 쓸 수 없었다.

Advertisement

양현종이 1회부터 선취점을 내줬다. 선두타자 최원준에게 안타를 맞고, 김현수에게 중견수 오른쪽 적시 2루타를 얻어맞아 0-1이 됐다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 김현수가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 최원준이 타격을 하고 있다. 광주=방재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

KIA는 1회말 빠르게 경기를 뒤집었다. 1사 후 박재현과 김도영이 연달아 안타로 출루했고, 카스트로의 1루수 땅볼로 2사 2, 3루가 됐다. 나성범이 좌익수 왼쪽 2타점 적시타를 때려 2-1로 뒤집었다.

Advertisement

양현종이 버티지 못했다. 3회초 1사 후 또 최원준과 김현수에게 연속 안타를 허용했고, 1, 3루에서 안현민이 유격수 땅볼로 타점을 올려 2-2가 됐다.

4회초 양현종이 결국 조기 강판됐다. 1사 2루에서 류현인에게 1타점 적시타를 맞아 2-3으로 뒤집히자 흔들렸다. 조대현의 안타, 장준원의 볼넷으로 1사 만루가 됐다. 좌완 최지민이 급히 투입됐는데, 최원준은 삼진으로 잘 잡았으나 김현수를 밀어내기 볼넷으로 내보내 2-4로 벌어졌다.

5회초에는 황동하가 힐리어드에게 중월 솔로포를 허용해 2-5가 됐다. 힐리어드는 시즌 41호포를 달성, 김도영과 홈런 공동 1위가 됐다.

Advertisement

KIA는 7회말 3연투에 나선 KT 손동현을 두들겼다. 나성범의 사구와 김선빈의 좌익선상 2루타로 무사 2, 3루가 됐다. 하주석이 헛스윙 삼진에 그쳤지만, 김태군이 좌월 3점포를 터트려 5-5가 됐다.

KIA는 8회초 정해영을 투입해 승부를 걸어보려 했지만, 바로 리드를 내줬다. 선두타자 최원준이 안타로 출루한 상황. 김현수에게 우월 투런포를 허용해 5-7로 벌어졌다. 정해영의 포크볼이 한가운데로 들어갔다.

한편 KT 선발 소형준은 6이닝 2실점 쾌투를 펼쳤으나 승패 없이 물러났고, 승리투수는 1⅔이닝을 틀어막으며 KIA의 흐름을 끊은 오원석이 됐다.

최원준은 3안타를 몰아쳐 시즌 192안타를 기록, 200안타까지 단 8개를 남겨뒀다. 김현수는 4타수 3안타(1홈런) 1볼넷 4타점 맹타를 휘둘렀다.

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com