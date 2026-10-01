천적관계 완전 극복! 1957일만에 LG전 스윕 → 2년 연속 120만 관중 돌파, 김재환 300홈런+김민 20홀드까지…"뜻깊은날 승리 기뻐" [인천승장]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 김재환에게 꽃다발을 건네고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 승리한 SSG 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] "2년 연속 120만 관중을 돌파한 날에 팬여러분께 승리를 선물할 수 있어 기쁘다."

비록 가을야구에는 실패했지만, 그 어느 때보다 희망찬 후반기를 보내고 있다.

SSG 랜더스는 1일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 16차전에서 6대5, 1점차 진땀승을 거뒀다.

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이로써 SSG는 지난 5월 26일 이후 128일만에 6위로 올라섰다. 비록 가을야구는 좌절됐지만, 탈락팀 중에는 가장 높은 순위로 시즌을 마무리할 기세다.

오랫동안 LG와 천적 관계를 유지해온 SSG로선 여러모로 뜻깊은 승리다. 이날 승리로 앞서 지난달 29일 7대1 승(아빌라 완투승), 30일 4대3승 (9회말 4득점 대역전극)에 이어 시리즈 스윕을 달성했다. 2021년 5월 21~23일 이후 1957일만의 LG와의 3연전 스윕이다.

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이날 선취점이었던 김재환의 홈런은 개인 통산 300호 홈런이었다. SSG는 초반 6-0까지 앞서갔지만, LG 이재원의 3점포, 오지환의 솔로포를 허용하며 추격당했다. 특히 7회초에는 2사 1,2루에서 이닝을 끝낼 수 있었던 내야뜬공 때 내야수와 투포수가 모두 볼 처리를 미루는 통에 공짜로 1점을 내주기도 했다.

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그래도 이후 이건욱-조병현이 승리를 지켜냈다. 특히 선발 김민준이 4실점한 후 2번째 투수로 등판한 김민은 1이닝 무실점으로 상대 흐름을 깔끔하게 끊어내며 3년 연속 70경기+20홀드를 달성했다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김재환이 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 고명준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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또 이날 SSG랜더스필드를 찾은 관중은 1만5772명에 달했다. 이로써 SSG는 올해 총 121만3900명 관중을 기록, 2년 연속 120만 관중 돌파에 성공했다. 같은날 KBO리그 역시 2년 연속, 최소경기 1200만 관중 돌파를 이뤄냈다.

경기 후 이숭용 SSG 감독은 "경기 중반 이후 상대의 거센 추격을 김민을 시작으로 문승원, 전영준, 이건욱이 잘 막아줬고, 돌아온 마무리 투수 조병현이 팀 승리를 지켜줬다"고 돌아봤다.

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이어 "타선에서는 김재환의 개인 통산 300호 홈런을 시작으로 모든 야수들이 고른 활약을 보여줬다. 특히 김재환의 개인 통산 300홈런과 김민의 3시즌 연속 70경기와 20홀드 라는 의미 있는 기록을 팀 승리와 함께 축하할 수 있어 더욱 뜻깊다"고 강조했다.

팬들에 대한 감사도 잊지 않았다. 이숭용 감독은 "2년 연속 120만 관중을 돌파한 날에 팬 여러분께 승리를 선물할 수 있어 기쁘다. 올 시즌 인천SSG랜더스필드를 찾아 뜨거운 응원을 보내주신 120만 명의 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com