역사상 단 3명뿐! 3년 연속 70G+20홀드 '대기록', 외로웠던 투수조장의 진심 "아빌라 남아줘. 내가 잘해줄게" [인터뷰]

수훈선수 인형을 품에 안은채 활짝 웃는 SSG 김민. 김영록 기자

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] "불펜 과부하는 핑계다. 우리가 못한 거다. 후반기 이렇게 잘하고 나니 더 아쉽고 너무 아쉽다."

SSG 랜더스의 '투수조장' 김민이 의미있는 이정표에 도달했다. 3년 연속 70경기, 20홀드를 동시 달성했다.

SSG는 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 16차전에서 6대5로 승리했다.

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이로써 SSG는 지난 5월 26일 이후 128일만에 6위로 올라섰다. 비록 가을야구는 좌절됐지만, 탈락팀 중에는 가장 높은 순위다. 이날 승리로 천적이었던 LG 상대로 지난달 29일 7대1 승(아빌라 완투승), 30일 4대3승 (9회말 4득점 대역전극)에 이어 시리즈 스윕을 달성했다. 2021년 5월 21~23일 이후 1957일만의 LG와의 3연전 스윕이다.

김재환의 통산 300호 홈런, 김민의 대기록, SSG의 2년 연속 120만 관중 돌파, KBO리그의 2년 연속 1200만 관중 돌파 등 경사스런 기록들이 쏟아진 하루였다.

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이날 승리로 SSG는 올해 후반기 30승째(2무19패)를 달성, KT 위즈(36승3무14패)에 이어 후반기 승률 2위를 이어갔다. 후반기 성적만 놓고 보면 삼성 라이온즈, KIA 타이거즈, 두산 베어스 등 상위권팀보다 앞서는 독보적인 존재감이다.

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경기 후 만난 김민은 "너무 아쉽다. 우리가 너무 못했다. 작년에 정규시즌 3위 하고 나서 너무 방심했다. 투수조장으로서 너무 죄송하다. 후반기 들어 이로운이나 김민준, 또 아빌라가 잘 버텨준 덕분에 이제야 힘을 냈다"며 속상한 마음을 숨기지 않았다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 김민준. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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불펜투수다보니 간혹 대량실점의 운명에 처하고 나면 회복이 쉽지 않다. 김민은 "그럴 땐 다음날 미팅을 통해 극복한다. 노경은 선배님이 1년에 5번쯤 있는 일이 어제였다면서 격려해주시곤 한다"며 웃었다.

김민은 올시즌 자신에 대해 "그동안 인터뷰를 많이 피해다녔다. 오늘은 꼭 하고 싶다. 필승조라면 70경기는 나가야한다고 생각한다. 그래서 20홀드보다 70경기가 더 소중한 기록"이라며 "감독님께 너무 감사하고, 잘 관리해주신 경헌호 코치님께도 감사하다. 그 믿음에 보답하기 위해 정말 열심히 했다"고 강조했다.

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풀타임 3년차, 불펜 3년차 징크스에 대해서도 "올해도 몸상태는 너무 좋다. 투심도 평균 구속이 더 올라갔다. 과부하도 전혀 없다. 나 자신의 내년이 더 기대된다"고 강조했다.

전후반기 가장 큰 차이는 역시 아빌라의 존재감이다. 김민은 "오늘 경기중에도 남아달라고 얘기했다. 재계약에 확신이 있다. 내가 내년에도 건강하게 막아줄 테니까 오랫동안 함께 하자고 했다"고 주먹을 불끈 쥐었다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

이로운은 부침도 있었고, 선발로 자리를 옮겼다. 노경은은 잔부상에 시달렸다. 그러다보니 김민에게 책임감이 쏠린 시즌이기도 했다.

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"좀 외로운 것도 없지 않았다. 내가 잘하려면 역시 동료가 또 있어야한다. 올해는 전영준과 부담을 나눴다. 이제 난 어린 나이가 아니니까, 우리 젊은 투수들을 많이 챙겨주려고 한다."

이날 김민이 달성한 3시즌 연속 70경기-20홀드는 앞서 김진성-노경은(이상 2023~2025년)에 이어 KBO리그 역대 3번째 기록이다. 김민은 2024년 71경기-20홀드, 2025년 70경기-22홀드에 이어 올해는 70경기-21홀드로 대기록에 도달했다.

인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com