이 괴물, 안잡히는게 문제지 안잡을 이유는 없다…사령탑 특명 "수단 방법 가리지 말고 무조건 잡아" [인천 포커스]

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회 투구를 마치고 환호하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "프런트에 '수단과 방법을 가리지 말고 무조건 잡아달라'고 이미 강력하게 요청했다. 아빌라 같은 특급 투수를 어디서 다시 만나겠나."

SSG 랜더스 이숭용 감독이 올 시즌 최고의 복덩이로 거듭난 외국인 에이스 페드로 아빌라(29)와의 '2027년 동행'을 확신에 찬 목소리로 천명했다. 단순한 희망 사항이 아니다. 이미 구단 프런트가 전방위로 움직이고 있으며, 사령탑이 직접 '재계약 특명'을 하달했다.

올 시즌 후반기 SSG 마운드에 혜성처럼 합류해 1점대 평균자책점과 2번의 완투(1완봉)로 리그를 집어삼킨 아빌라. 정규시즌 막바지에 다다른 지금, SSG팬들의 최대 관심사는 단연 '아빌라가 내년에도 랜더스 유니폼을 입을까'이다.

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29일 104구 완투승 직후 아빌라가 "지금은 팀의 승리에만 집중하고 추후 상황을 보겠다"라며 원론적인 대답을 내놓았지만, 이숭용 감독이 밝힌 무대 뒤 현실은 훨씬 구체적이었다.

이 감독은 "팬들의 최대 관심사가 아빌라의 잔류 여부라는 것을 잘 알고 있다. 당연히 내년에도 우리와 있어야 한다"라며 "내가 보기에는 아빌라가 최소 2년 정도는 한국에 더 머물며 뛸 것으로 보고 있다"라고 자신감을 내비쳤다.

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이어 "우리 프런트가 지금 뿐만 아니라 그전부터 아주 발 빠르게 움직이고 있다"라며 "내가 프런트에 '수단과 방법을 가리지 말고 무조건 잡아달라'고 직접 이야기했다. 우리 구단 프런트가 워낙 유능하지 않나. 반드시 잡을 것이다. 아빌라 같은 인성과 실력을 겸비한 투수를 만나기가 어디 쉬운 일인가. 어떻게 해서든 우리는 무조건 잡아야 한다"라고 힘줘 말했다.

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29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

아빌라 본인의 잔류 의지에 대해서도 긍정적인 기류를 전했다. 이 감독은 "아빌라 본인도 한국 생활과 팀 분위기에 대단히 만족하고 있다"라며 "한국에서 2년 정도 더 확실한 성과를 낸 뒤 메이저리그에 다시 도전하든 다른 결정을 하겠다는 큰 그림을 갖고 구단과 계속 교감하고 있다"라고 설명했다.

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홈 최종전인 9일 삼성 라이온즈전 등판은 힘들 것으로 보인다. 이 감독은 "홈 최종전에 아빌라를 넣는 방안도 고민해 봤지만 그렇게 들어가기는 쉽지 않다"라며 "지금 순위 싸움이 워낙 치열하지 않나. 특정 팀에 에이스를 넣고 안 넣고 하면 자칫 '표적 등판' 논란이 생길 수 있고 다른 팀들에게도 굉장히 민감한 문제가 된다. 불필요한 오해를 살 필요가 없다"라고 잘라 말했다.

홈 최종전은 토종 영건들이 마운드를 책임질 가능성이 높다. 이 감독은 "선발로 전향한 뒤 홈에서 제대로 던져보고 싶다고 강한 의욕을 보인 이로운이나 최민준 등을 상황에 맞춰 기용할 계획"이라고 덧붙였다.

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외국인 투수는 통상 '용병'이라 불린다. 계약 기간이 끝나면 떠나고, 계산기 두드리기에 바쁜 것이 프로의 섭리다. 하지만 아빌라는 스스로 랜더스의 '심장'이 되기를 택했다. 감독의 만류에도, "내년에 던져라"는 말도 뒤로한 채 104개의 공을 혼신의 힘으로 내리꽂은 파이터가 인천 팬들을 흥분시키고 있다.

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 동료들 호수비에 기뻐하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com