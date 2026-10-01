'압도적 1위' KIA 충격 트레이드 얼마나 한 맺혔길래 …'창단 최초' 대기록 단 8개 남았다

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 2회말 2사 3루 최원준이 1타점 역전타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈를 떠나 인생 역전 드라마를 쓸 줄 누가 알았을까. KT 위즈 외야수 최원준의 이야기다.

최원준은 올해 광주만 오면 펄펄 날았다. 9경기에서 타율 4할(35타수 14안타), 3도루, 8득점, OPS 0.980을 기록했다. 규정 타석을 채운 KT 타자 가운데 광주에서 압도적 타율 1위를 기록했다. 2위는 샘 힐리어드(3할3푼3리)다. 10구단 타자를 통틀어도 삼성 류지혁(5할3푼3리), 한화 강백호(4할3푼8리)에 이어 3위다.

최원준은 올 시즌 KIA 상대 16경기에서 타율 3할5푼4리(65타수 23안타), 1홈런, 4타점, 5도루, 14득점, OPS 0.908을 기록했다. 김현수(3할5푼5리) 힐리어드(3할4푼8리)와 함께 KIA를 두들기는 데 앞장섰다.

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자신을 트레이드한 KIA에 한풀이를 제대로 했다. 최원준은 서울고를 졸업하고 2016년 2차 1라운드 3순위로 KIA에 입단해 지난해 7월까지 프랜차이즈 스타의 길을 걷고 있었다. 1군 주축으로 자리를 잡긴 했지만, KIA의 기대치까지 잠재력을 터트리진 못했다. 특히 지난해는 예비 FA 시즌의 압박감 탓인지 긴 슬럼프에 빠졌고 시즌 끝까지 완전히 극복하진 못했다.

결국 KIA는 최원준을 트레이드 카드로 썼다. 붕괴된 불펜을 보강해야 5강 싸움을 이어 갈 수 있는 상태였다. KIA는 지난해 7월 최원준 이우성 홍종표를 NC 다이노스로 보내고, 한재승 김시훈 정현창을 받는 3대3 트레이드를 단행했다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 1회초 선취 득점에 성공한 KT 최원준. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회말 최원준이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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NC는 지난 시즌을 마친 뒤 최원준과 FA 계약에는 소극적이었고, 좌타자 보강이 절실했던 KT는 최원준에게 4년 48억원을 안겼다. 김현수와 힐리어드까지 가세해 올해 KT는 리그에서 가장 강한 좌타 라인을 구축했다.

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최원준은 KT의 창단 최초 역사에도 성큼 다가섰다. 생애 첫 200안타까지 단 8개를 남겨뒀다. 최원준은 1일 광주 KIA전에 1번타자 중견수로 선발 출전해 3안타를 몰아쳐 7대5 승리에 힘을 보탰다.

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KBO리그 45년 역사상 200안타 타자는 단 2명뿐이다. 2014년 서건창이 201안타를 쳐 역대 최초 타이틀을 챙겼고, 2024년 빅터 레이예스가 202안타로 역대 최다 신기록을 썼다.

KT는 이제 정규시즌 7경기를 남겨뒀다. 멀티히트 경기가 두세 번은 더 나와야 대기록에 빠르게 가까워질 수 있다.

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이강철 KT 감독은 최원준의 대기록 도전을 적극적으로 지지하고 있다. 이 감독은 최원준의 최다 득점 기록까지 세심하게 신경 쓰고 있다. 최원준은 117득점을 기록, 2위 KIA 김도영에 7득점 앞서 있다.

이 감독은 "(200안타 때문에) 안 빼고 놔두는 것이다. 자기가 알아서 하라고. 막 뛰어다니면서 치고, 계속 치고. (최)원준이는 최다 득점도 걸려 있어서. 주자로 나가면 안 빠지려고 한다"며 미소를 지었다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 최원준이 타격을 하고 있다. 광주=방재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com