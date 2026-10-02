2년 만에 찾아온 '악몽의 가을 데자뷔' 끝내 돌아오지 못했던 KS, 이번에는 가능할까

15일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 플레이오프 2차전. 1회 2루 도루 성공 후 고통스러워하고 있는 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.10.15/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 간판타자이자 '캡틴' 구자욱(33)에게 또 다시 잔인한 가을이 찾아왔다.

지난 2024년 플레이오프 도중 무릎 부상으로 한국시리즈 무대를 벤치에서 눈물로 지켜봐야 했던 구자욱. 2년 만에 또다시 가을야구를 직전에 두고 이번에도 왼쪽 다리 부상에 발목을 잡혔다.

삼성 구단은 1일 "구자욱이 9월 30일 한화전 주루 중 왼쪽 햄스트링 통증으로 교체된 후 정밀 진료를 받은 결과 '왼쪽 햄스트링(대퇴이두근 장두 기시부 힘줄) 0.5~1cm 손상' 소견을 받았다"고 공식 발표했다.

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구단은 우선 주사 치료를 진행한 뒤 2주 후 MRI 추적 검사를 통해 복귀 일정을 잡을 예정이다.

이번 진단으로 구자욱의 정규시즌 완주는 사실상 불가능해졌다.

사진제공=삼성 라이온즈

사진제공=삼성 라이온즈

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정규시즌이 오는 12일 종료되는 상황에서 2주 뒤 재검진을 거쳐 경과를 확인해야 하는 만큼, 10월 중순부터 시작되는 포스트시즌(플레이오프 또는 한국시리즈) 초반 출전 역시 불투명하다.

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선두 KT 위즈를 바짝 추격하며 막판 뒤집기를 노리던 삼성의 공격 전반을 이끌던 '리딩히터' 구자욱의 이탈은 측정 불가 거대한 악재다.

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전날 2루타를 치고 전력 질주를 하다 햄스트링 통증을 호소했던 구자욱은 정밀 검증을 위해 MRI 촬영 영상을 서울 전문 병원으로 보내 '더블 체크'까지 했지만 아쉬운 진단 결과를 피하지 못했다.

15일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 플레이오프 2차전,1회말 2사 1루 삼성 디아즈 타석때 1루주자 구자욱이 2루 도루를 성공한 후 왼쪽 무릎을 부여잡고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.10.15/

삼성 팬들에게 이번 부상은 2년 전 가을의 아픈 기억을 떠올리게 한다.

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구자욱은 커리어하이 성적(타율 0.343, 33홈런, 115타점)을 올리며 팀을 플레이오프로 이끌었던 2024년 10월 15일, LG 트윈스와의 플레이오프 2차전에서 2루 도루를 시도하던 과정에 왼쪽 무릎 내측 인대가 미세 손상되는 부상을 입었다.

당시 구자욱은 어떻게든 포스트시즌 무대에 복귀하겠다며 부상 이튿날 일본 요코하마 이지마 치료원으로 출국해 긴급 집중 치료까지 받고 돌아오는 집념을 보였다.

하지만 주루조차 불가능했던 무릎 상태 탓에 팀이 한국시리즈에 진출했음에도 벤치만 지켰을 뿐 결국 단 한 타석도 들어서지 못했다.

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핵심 타자를 잃은 삼성은 결국 KIA 타이거즈에 1승 4패로 패하며 준우승에 그쳤다.

15일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 플레이오프 2차전. 1회 2루 도루 성공 후 고통스러워하고 있는 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.10.15/

15일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 플레이오프 2차전,1회말 2사 2루 삼성 디아즈의 동점타때 득점한 구자욱이 고통을 호소하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.10.15/

2년 후 다시 한번 '타율 1위' 맹타를 휘두르며 가을 잔치를 준비하던 구자욱에게 찾아온 햄스트링 손상은 잔인한 가을 데자뷔 같다.

당장 정규시즌 막판 1위 싸움은 물론, 포스트시즌 구상 전체가 흔들리게 된 삼성 벤치.

이 거대한 공백을 어떻게 메워낼지, 그리고 2주 뒤 재검진을 거칠 구자욱이 이번에는 '가을 잔혹사'를 털고 한국시리즈에서 그라운드로 돌아올 수 있을까. 팬들의 간절한 염원이 구자욱을 향하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com