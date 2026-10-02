작두 탄 삼성 벤치, 구자욱 대신 꺼내든 두 카드가 대박이네, 5연승→1위 탈환 집념 "김헌곤 동점포, 이재현 역전포 결정적"

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 팀의 간판타자이자 '캡틴' 구자욱의 햄스트링 부상 이탈이라는 악재 속에서도 5연승을 달리며 기세를 이어나갔다.

구자욱의 공백을 메우기 위해 선발 출전한 베테랑 김헌곤과 '국대 유격수' 이재현이 각각 동점과 역전을 이끄는 결정적인 홈런포를 쏘아 올리며 팀에 짜릿한 신승을 안겼다.

삼성은 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 정규시즌 최종전에서 3대2로 승리했다.

Advertisement

이날 승리로 삼성은 지난달 22일 NC 다이노스전 이후 5연승을 내달렸고, 한화전 6연승과 함께 올 시즌 한화 상대 전적을 12승 1무 4패라는 압도적 우위로 마무리했다. 시즌 54번째 만원 관중을 기록한 대구 홈 팬들에게도 깔끔한 승리를 선물했다.

김헌곤의 544일 만의 솔로포, 팽팽했던 균형을 맞추다

삼성은 0-1로 뒤진 5회말 반격에 나섰다.

Advertisement

Advertisement

구자욱이 빠진 좌익수 자리에 선발 출전한 베테랑 김헌곤이 해결사로 나섰다.

삼성 박진만 감독은 경기 전 "좌완 선발에 대처가 좋은 선수"라며 김헌곤 선발 이유를 설명했다.

Advertisement

안목은 정확했다. 김헌곤은 5회말 황준서를 상대로 동점 솔로 홈런을 터뜨렸다. 무려 544일 만에 터뜨린 김헌곤의 올 시즌 마수걸이 홈런포였다. 김헌곤은 좌익수에서도 잇단 호수비로 원태인을 도왔다.

Advertisement

이재현, 2경기 연속 대포+삼성 토종 유격수 신기록, 7회 결승 투런포

1-1로 맞선 7회말, 삼성의 역전극이 완성됐다.

선두 타자 류지혁이 우중간 2루타로 물꼬를 튼 뒤 김지찬의 희생번트로 1사 3루 찬스를 잡았다. 그러나 후속 김성윤의 2루 땅볼 때 전진 수비를 펼치던 한화 내야진에 막히며 3루 주자 류지혁이 홈에서 태그아웃, 2사 1루로 찬스가 무산되는 듯했다.

Advertisement

이때 타석에 들어선 이는 구자욱 대신 3번 타자 중책을 맡은 이재현이었다. 박진만 감독은 경기 전 "아시안게임을 다녀온 뒤 많이 성숙했다"며 3번 배치의 이유를 설명했다.

이 결정 또한 신의한수가 됐다. 이재현은 한화 구원 투수 주현상의 초구 낮은 커브를 놓치지 않고 강력히 당겨쳐 좌중간 담장을 넘어가는 대형 2점 홈런(시즌 17호)을 쏘아 올렸다. 2경기 연속 아치를 그린 이재현은 개인 통산 한 시즌 최다 홈런 신기록을 작성함과 동시에 1997년 김태균(16홈런)을 넘어 삼성 라이온즈 역대 토종 유격수 한 시즌 최다 홈런 신기록이라는 훈장을 가슴에 달았다.

원태인 112구 역투 & 강민호 KBO 최초 2,600경기·2,300안타 동시 달성

선발 원태인은 한화 하위타선의 끈질긴 승부에 살짝 고전하면서도 특유의 위기관리 능력으로 5이닝 동안 시즌 최다인 112구를 던지며 6피안타 2볼넷 4탈삼진 1실점으로 실점을 최소화 하며 역전승의 기틀을 마련했다.

아시안게임 복귀전이었던 배찬승(1이닝 무실점)과 이승민(1⅔이닝 1실점·시즌 6승), 그리고 8회 2사 1루에 올라와 35세이브째를 올리며 구원 1위를 달린 김재윤이 뒷문을 지켰다.

안방마님 강민호는 KBO리그 최초 통산 '2600경기 출전' 대기록 달성과 함께 6회말 우전안타로 통산 '2300안타(역대 7번째)' 고지까지 동시에 밟으며 승리에 힘을 보탰다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KIA의 경기. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

박진만 감독 "원태인 투구 수 많았지만 최소 실점 역투, 이재현·김헌곤 활약 돋보였다"

경기 후 삼성 박진만 감독은 "선발 원태인이 투구 수가 많기는 했지만 선발투수로서 자기 역할을 다해줬다. 최소 실점으로 막아준 점이 컸고 불펜진도 모두 잘 던졌다"고 투수진을 격려했다.

이어 박 감독은 "타선에서 찬스를 제대로 살리지 못하고 있었는데 김헌곤이 동점 홈런으로 활약해 줬고, 류지혁도 좋은 타격으로 상위 타선에 기회를 연결해 줬다. 그리고 이재현의 결정적인 2점 홈런이 나오며 승리할 수 있었다"고 총평했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com