"자욱이 빨리 왔으면" 베테랑 외야수의 544일 만의 마수걸이 동점포에 지쳐있던 원태인이 일어섰다, 더그아웃 감싸 안은 '원팀'의 울림

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]0-1로 뒤진 5회말. 침체돼 있던 삼성 더그아웃이 폭발했다.

김헌곤 타구가 좌측 담장을 훌쩍 넘어가는 것을 확인한 순간, 마운드에서 112구 혼신의 역투를 펼친 뒤 굳은 표정으로 걸터앉아 물을 마시던 '토종 에이스' 원태인이 자리에서 벌떡 일어섰다.

박승규, 이성규, 김현준 등 더그아웃의 백업 동료들이 제 일처럼 기뻐하며 발을 동동 구르는 사이 홈런재킷을 입고 도착한 김헌곤은 원태인을 따뜻하게 안아줬다.

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'캡틴' 구자욱의 햄스트링 손상 부상이라는 초대형 악재 속에서, 선발 기회를 잡은 베테랑 김헌곤이 쏘아 올린 544일 만의 마수걸이 동점 솔로 홈런이 만들어낸 짠한 명장면이었다.

이날 원태인은 외로운 외줄타기를 했다.

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직전 롯데전 9실점 조기강판의 아픔을 씻어내기 위해 자존심을 걸고 마운드에 올랐지만, 하위 타선을 상대로 투구 수 조절에 애를 먹으며 4회까지 무려 95구를 던졌다.

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5회 2사 1루, 투구 수가 107구에 달했음에도 "5이닝을 내 손으로 끝내겠다"는 강한 책임감으로 마운드를 지킨 끝에 112구(시즌 개인 최다) 역투로 1실점으로 임무를 마쳤다. 하지만 0-1로 뒤진 채 더그아웃으로 돌아온 원태인의 얼굴에는 웃음기가 완전히 사라져 있었다.

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무거운 침묵을 희미한 미소로 바꿔준 주인공이 바로 마음 따뜻한 선배 김헌곤이었다.

좌완 선발 황준서를 겨냥해 구자욱이 빠진 좌익수 자리에 선발 출전한 김헌곤은 5회말 선두 타자로 나서 황준서의 공을 적극적으로 공략, 좌월 동점 솔로포를 터뜨렸다. 무려 544일 만에 터진 올시즌 마수걸이 홈런이었다.

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5회 피칭을 모두 마치고 물을 마시고 있는 원태인. 김헌곤 홈런이 터지기 직전이다. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

더그아웃으로 들어온 김헌곤은 가장 먼저 지쳐있던 후배 원태인을 따뜻하게 안아줬다. 직전 이닝 정은원의 안타성 타구를 호수비로 잡아 원태인을 도운 김헌곤 선배의 고마운 한방에 패전 위기를 벗어난 토종 에이스의 얼굴에도 이내 잠시나마 미소가 스쳐 지나갔다.

경기 후 김헌곤은 당시 상황에 대해 "첫 타석에서 직구에 반응이 늦어서 신경을 좀 더 쓰고 있었다"며 "초구가 볼이 돼서 투수가 좀 더 적극적으로 들어올 거라 생각했고, 나도 좀 더 적극적으로 배트를 돌렸던 게 좋은 결과로 이어졌다"고 소감을 밝혔다.

무엇보다 주장 구자욱의 부상 이탈로 팀 분위기가 가라앉을 수 있었던 상황을 베테랑으로서 깊이 신경 쓰고 있었다.

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1일 한화전 임무를 마친 원태인. 얼굴에 웃음기가 사라졌다. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

김헌곤은 "팀에 조금이나마 도움이 될 수 있어서 너무 좋았다"며 "지금 (구)자욱이가 다쳐서 여러모로 분위기가 좀 어수선해질 수 있었는데, 선수들이 집중력 있게 경기를 이길 수 있어서 정말 다행이다. 자욱이가 빨리 건강하게 돌아왔으면 좋겠다"고 쾌유를 빌었다. 자신의 출전 여부와 관계 없이 후배의 빠른 쾌유와 팀을 먼저 생각하는 고참 외야수. 이런 선수가 있어 삼성이 강팀이 될 수 있다.

팀이 가장 어려운 순간, 베테랑의 묵직한 한 방과 자기 일처럼 기뻐해 준 동료들의 끈끈한 '원팀' 팀워크가 만들어낸 아름다운 장면 속에 삼성은 3대2 역전승으로 5연승을 달리며 1위 탈환 희망을 이어갈 수 있었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com