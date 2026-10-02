이런 '슬픈 아이러니'가… 햄스트링 손상 '시즌아웃' 구자욱, 생애 첫 타격왕 사실상 확정, 레이예스 5할 쳐도 추월 불가능

사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]슬픈 아이러니다.

정규시즌 막판 1위 추격에 박차를 가하던 삼성 라이온즈에 청천벽력 같은 악재가 떨어졌다.

팀의 핵심 타자 구자욱(33)이 햄스트링 손상으로 이탈하며 남은 정규시즌 출전이 불가능해졌다.

Advertisement

아이러니하게도, 이 부상 악재가 구자욱에게 데뷔 첫 '타격왕' 타이틀을 안겨줄 전망이다.

구단 발표에 따르면 구자욱은 지난 9월 30일 대구 한화전에서 2루타를 친 뒤 전력 질주를 하다 왼쪽 햄스트링(대퇴이두근) 0.5~1cm 손상 진단을 받았다. 최소 2주간 재활 및 추적 검사가 필요해 정규시즌 완주는 불가능해졌다.

사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

'타율 0.3714'로 멈춰 선 구자욱, 추격자 레이예스엔 '넘사벽' 수치

Advertisement

구자욱의 2026시즌 최종 성적표는 420타수 156안타, 타율 0.3714(0.371)에서 동결됐다.

Advertisement

문제는 2위 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)와의 격차다.

9월까지 레이예스의 시즌 타율은 0.3585(544타수 195안타)로 구자욱과 약 1푼3리 차를 보이고 있다.

Advertisement

3위 최원준(KT 위즈·0.347)과의 격차가 있어 타격왕 경쟁은 두 선수의 2파전으로 압축된 상황. 막판 역전 시나리오를 따져보면 레이예스의 충족 조건은 사실상 '불가능'에 가깝다.

수치 계산 결과, 레이예스가 남은 9경기에서 평소처럼 경기당 4타수 씩 소화해 총 36타수를 들어선다고 가정할 때, 21안타(해당 기간 타율 0.583)라는 경이적인 폭발력을 보여줘야 비로소 최종 타율 0.3724로 구자욱을 1리 차이로 제칠 수 있다.

만약 레이예스가 남은 9경기 동안 매 경기 4타수 2안타(5할)라는 맹타를 꾸준히 휘두르더라도, 최종 성적은 580타수 213안타로 타율이 0.367에 그치게 된다. 5할 타율이라는 엄청난 페이스를 유지해도 구자욱을 넘어설 수 없다는 계산이 나온다.

Advertisement

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

'0.003 차 분패' 아픔 씻고… 부상으로 멈췄지만 왕좌 올랐다

구자욱에게 타격왕 타이틀은 남다른 의미를 갖는다.

2023년 0.003 차이로 손아섭(당시 NC)에게 아쉽게 타격왕 자리를 넘겨주며 눈물을 삼켜야 했던 그였기에, 올해 맹타를 휘두르며 달성한 타율 1위 자리는 그 무엇보다 값지다.

비록 팀의 선두 싸움이 걸린 결정적인 순간에 햄스트링이 탈을 일으키며 타석에서 강제로 내려와야 했지만, 그가 올 시즌 420타수 동안 쌓아 올린 0.371라는 대단한 수치는 추격자들의 범접을 허용하지 않을 만큼 견고했다.

팀의 1위 추격전에 비상이 걸린 상황에서 나온 주장의 '시즌 아웃' 소식.

삼성 팬들에게는 큰 안타까움과 슬픔을 안겨줬지만, 불운의 그늘 아래서 구자욱의 생애 첫 타격왕 영예는 잔인하리만큼 명확하게 '확정'을 향해 가고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com