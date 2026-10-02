"할 일 있다" 간청에도 저지 뺐던 양키스, ALDS는 다르다? 감독이 지적한 마지막 변수는

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[스포츠조선 박상경 기자] 포스트시즌 출발점에서 모습을 감춘 애런 저지(뉴욕 양키스)에 대한 의견이 분분하다.

저지는 지난 30일(이하 한국시각) 홈구장 양키스타디움에서 열린 보스턴 레드삭스와의 아메리칸리그 와일드카드시리즈(ALWCS) 1차전에 앞서 진행된 양팀 선수단 소개에 모습을 드러내지 않았다. 통상적으로 선발 라인업에 포함된 선수 외에도 모습을 드러내는 자리이기 때문에 저지의 불참은 이례적으로 받아들여졌다. 일각에선 ALWCS 로스터에서 제외된 저지가 우회적으로 불만을 드러낸 게 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.

이에 양키스의 애런 분 감독은 선을 그었다. 그는 "(저지가 빠진 걸) 전혀 몰랐다"며 "당시 저지는 훈련 후 치료를 받고 있었다. 부상 중인 선수 몇몇은 참가하지 않았던 것 같다"고 말했다.

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저지는 지난 5월 갈비뼈 미세 골절로 부상자 명단(IL)에 등재됐다. 9월 초 로스터에 복귀했으나, 7경기 만에 오른쪽 종아리 근육 통증으로 다시 이탈했다. 정밀 검진 결과 염좌 진단이 나오면서 그대로 정규시즌 일정을 마무리 했다.

이번 포스트시즌에 대한 저지의 출전 의지는 강력했다. 회복을 앞당기기 위해 주사 치료를 받았고, 직접 구단 관계자들을 설득하기 위해 나서기도 했다. 하지만 분 감독은 ALWCS에서 저지를 제외하는 쪽을 택했다. 몸 상태가 완벽하지 않다는 판단에서다.

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저지는 ALWCS를 앞두고 진행된 팀 훈련에서 타격 뿐만 아니라 러닝도 실시했다. MLB닷컴은 '종아리 염좌로 IL에 오른 뒤 처음으로 달린 것'이라고 소개했다. 저지는 훈련을 마친 뒤 취재진을 향해 "할 일이 있다"며 복귀에 대한 의지를 재차 피력했다.

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양키스는 라이벌 보스턴과의 3전2선승제 ALWCS에서 2연승을 거두며 디비전시리즈(ALDS)에 진출했다. 상대는 동부지구 우승팀인 탬파베이 레이스. MLB닷컴은 '양키스는 저지가 ALDS 로스터에 포함될 가능성을 배제하지 않고 있다'며 '분 감독은 (탬파베이의 홈구장인) 트로피카나필드의 인조잔디가 (복귀) 결정에 영향을 미칠 수 있다고 말했다'고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com