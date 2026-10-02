"나 못믿어?" 조기 강판 선발, 감독 저격! 충격의 2연패 광탈 보스턴 내분 조짐

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[스포츠조선 박상경 기자] 아메리칸리그 와일드카드시리즈(ALWCS)에서 라이벌 뉴욕 양키스에 2연패하며 탈락한 보스턴 레드삭스에 내분이 감지되고 있다.

미국 ESPN은 1일(한국시각) '소니 그레이가 70구를 던지고 교체된 것에 불만을 토로했다'고 전했다. 그레이는 이날 양키스타디움에서 펼쳐진 ALWCS 2차전에 선발 등판했으나, 4⅔이닝 만에 교체됐다. 팀이 0-1로 뒤지던 5회말 2사 1, 3루 상황이 되자 채드 트레이시 감독이 투수 교체를 지시했고, 그레이는 에릭 밀러에게 마운드를 넘겼다. 당시 그레이의 투구 수는 70개에 불과했지만, 트레이시 감독은 퀵후크를 택했다.

구원 등판한 밀러는 코디 벨린저에게 적시타를 내줬지만, 루이스 가르시아 주니어의 좌전 안타 때 좌익수 네이트 이튼이 정확한 송구로 홈 쇄도하던 벤 라이스를 보살시키면서 추가 실점 없이 이닝을 마칠 수 있었다. 하지만 보스턴은 6회말 밀러에 이어 등판한 개럿 크로셰와 개럿 휘틀록이 무너지면서 순식간에 6실점했고, 결국 2대9로 패했다.

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그레이는 경기 후 취재진 인터뷰에서 "세 번째 타순이 돌아오는 상황에서 나는 아메리칸리그 최고의 투수라고 생각한다. 그건 사실이라고 본다"며 "(감독이) 그 순간 나를 믿어줬으면 좋았을 것"이라고 불만을 터뜨렸다. 그는 "컨디션이 좋았다. 홈런 하나랑 안타 몇 개(6개)를 내주긴 했지만, 경기 내내 공격적인 자세를 유지하려 했다"며 "이렇게 끝나길 원치 않았다. 여러 생각이 든다"고 덧붙였다.

트레이시 감독은 1차전에서도 0-1로 뒤지던 5회말 선발 페이튼 톨리를 83구 만에 교체하는 퀵후크를 단행했다. 그러나 보스턴은 뒤집기에 실패한 채 0대9 참패로 벼랑 끝에 몰렸고, 2차전까지 내주기에 이르렀다. 지난해에도 양키스와 ALWCS에서 만나 1차전을 이기고도 2, 3차전을 모두 내주며 탈락했던 보스턴에겐 뼈아픈 결과다. ESPN은 '보스턴 마운드는 애런 저지가 빠진 양키스 타선을 상대로 선발 투수 두 명이 효율적인 투구를 펼쳤음에도 26개의 안타를 내줬다'며 '트레이시 감독의 결정은 두 경기 모두 비판을 받았다'고 지적했다.

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이에 대해 트레이시 감독은 "재능이나 데이터가 있거나, 컴퓨터가 무엇을 해야 할지 알려준다고 해서 야구를 이기는 건 아니다"라며 "데이터가 우리를 돕는 건 사실이지만, 결국 경기를 이기려면 경험 많고 노련한 선수가 필요하다"고 강조했다. 이어 "득점력이 부족했다. 그런 상황에서 뒤지고 있다면 공격적으로 나서야 한다고 생각했다"고 선발 조기 교체 이유를 설명했다.

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트레이시 감독은 지난 4월 부진 끝에 경질된 알렉스 코라 전 감독에게 바통을 넘겨 받은 뒤, 보스턴을 포스트시즌까지 이끌었다. 하지만 ALWCS에서 2연패를 당하는 과정에서 내린 결단으로 인해 그간의 성과가 물거품이 되는 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com