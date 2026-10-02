"안 쓰면 바보 아닌가?" KIA 여기서 완패했다…1위는 욕먹길 각오했고, 4위는 원칙만 고수했다

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=방재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "안 쓰면 바보 아닌가요?"

이강철 KT 위즈 감독은 1일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 마무리투수 박영현이 3연투를 준비한다고 밝혔다. 그만큼 감독은 1위를 빨리 확정하고 싶은 마음이 간절했고, 박영현도 감독의 초강수에 응답할 역량이 됐다.

이 감독은 "지금 안 쓰면 욕먹는 거 아닌가. 경기 이제 앞으로 7경기밖에 안 남고, 내일(2일) 쉬는 날이고, 우승이 앞에 있는데 안 쓰면 바보 아닌가"라고 단호하게 이야기했다.

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오히려 3연투가 절실한 쪽은 4위 KIA였다. KIA는 KT와 이번 시리즈 처음 2경기에서 필승조 소모가 심했다. 곽도규 전상현 조상우 이의리 성영탁까지 무려 5명이 3연투에 걸렸다. 누구 하나는 희생을 감수해야 할 필요가 있었다. 그래야 5위 두산 베어스의 추격을 뿌리치는 동시에 3위 LG 트윈스를 압박할 수 있었다.

그러나 이범호 KIA 감독은 "(필승조가) 거의 다 쉬어야 할 것 같다. 3연투를 시켜볼까, (성)영탁이랑 (전)상현이는 뒤에 남겨 놓고 불펜에 보내둘 생각이긴 하다. 그래도 웬만하면 쉰 선수들이 많아서, 구위는 3연투 선수보다는 오래 쉰 선수가 낫지 않을까 생각한다"며 웬만하면 3연투는 안 시키는 원칙을 고수할 뜻을 내비쳤다.

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KIA는 선발 양현종이 3⅓이닝 4실점으로 무너지자 추격조부터 투입했다. 최지민(⅓이닝)-황동하(2이닝 1실점)-이태양(1⅓이닝)이 7회까지 버텨줬다. 황동하가 KT 강타자 샘 힐리어드에게 솔로포 하나를 내준 것이 흠이었지만, 꽤 선방했다.

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2-5로 뒤진 7회말 KIA에 천금 같은 기회가 왔다. KT는 3연투에 걸린 필승조 손동현을 과감히 투입했는데, 선두타자 나성범이 사구로 출루하고 김선빈이 좌익수 왼쪽 2루타를 쳐 무사 2, 3루 기회로 연결했다. 다음 타자는 최근 타율 1할5푼4리에 그치고 있는 하주석. 무조건 대타를 써야 할 타이밍이었으나 그럴 만한 카드가 없다고 판단했는지 하주석을 그대로 뒀고 결과는 헛스윙 삼진이었다. 다행히 1사 2, 3루에서 베테랑 김태군이 좌월 3점포를 터트려 5-5 균형을 맞췄다.

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여기서 KT가 좌완 오원석으로 투수를 교체하면서 KIA의 흐름을 뚝 끊었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 10회 마운드에 오른 KIA 정해영. 이 등판으로 정해영은 6시즌 연속 50경기 출장 기록을 달성했다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 한승택, 박영현이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

8회초 KT 타선은 1번 최원준-2번 김현수-3번 안현민으로 이어졌다. 최원준과 김현수는 올해 리그에서 손꼽히는 KIA에 강한 타자들이기도 하고, 이날 이미 2안타씩 치고 있었다. KIA는 여기서 가장 강한 불펜을 투입해 틀어막아야 했다.

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이범호 감독의 선택은 정해영이었다. 후반기 20경기 평균자책점이 9.00에 이르는 투수. 최근 정해영의 구위로는 최원준과 김현수를 막아내기가 쉽지 않았다. 일단 대기는 시키겠다고 예고했던 전상현을 투입하는 게 맞았다. 7회 동점 상황이 갑작스러웠다고 해도 8회를 맞이할 때까지 준비할 시간은 있었다.

정해영은 최원준과 김현수를 이겨내지 못했다. 최원준을 안타로 내보낸 뒤 김현수에게 우월 투런포를 얻어맞았다. 베테랑 김현수에게 포크볼을 한가운데로 몰리게 던졌으니 여지없었다.

KT는 2점차 리드를 안은 9회말 김정운을 먼저 올렸다. 박영현을 세이브 상황에 내보내겠다고는 했지만, 앞에 손동현도 무너졌다 보니 아웃카운트 3개를 과감히 맡기진 못했다.

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선두타자 나성범이 우중간 2루타를 쳤고, 김선빈의 유격수 땅볼로 1사 3루가 됐다. KIA는 한번 더 하주석 타석에서 대타를 고민할 법했지만, 또 하주석을 믿었고 투수 땅볼로 물러났다.

2사 3루에서 KT는 박영현을 올렸다. 2위 삼성이 이날도 한화를 꺾고 5연승을 했으니 KT는 KIA가 만에 하나 반격할 여지도 줄 수 없었다. 박영현이 올라오자 KIA는 동점포를 터트렸던 김태군 타석에 대타 한준수를 투입했다. 박영현은 좌익수 뜬공을 유도하며 공 5개로 경기를 끝냈다.

KIA는 3연패에 빠지면서 5위 두산과 2경기차까지 좁혀졌고, 5연패에 빠진 3위 LG와도 2경기차를 유지했다.

KT는 박영현이 아시안게임을 마치고 복귀하자마자 KIA와 3연전에 모두 투입해 1승, 2세이브를 챙기게 했다. KIA는 필승조는 필승조대로 다 투입하고 1승도 수확하지 못하는, 결과적으로 최악의 마운드 운용을 했다.

단순하게 말하자면, 왜 KT가 1위고 왜 KIA가 4위인지 확인한 3연전이었다. KT는 단기전처럼 오늘만 봤고, KIA는 내일을 생각했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com