가을야구 충격 광탈 후유증? 휴스턴, '29홈런 타자 트레이드' 예상 나왔다

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[스포츠조선 박상경 기자] 시카고 화이트삭스에 2연패하며 포스트시즌을 마감한 휴스턴 애스트로스가 트레이드설에 휩싸였다.

미국 팬사이디드의 제이크 엘먼은 1일(한국시각) "휴스턴이 이번 오프시즌에서 크리스천 워커(35)를 트레이드할 것"이라고 전망했다. 워커는 올 시즌 156경기 타율 0.226(571타수 129안타) 29홈런 87타점, 출루율 0.299, 장타율 0.427, OPS(출루율+장타율) 0.727이었다. 애리조나 다이아몬드백스 시절이던 2019년부터 올해까지 7시즌 연속 두 자릿수 홈런을 기록했으며, 조던 알바레즈(42개)에 이어 팀내 홈런 2위 성적을 기록했다.

휴스턴은 올해 아메리칸리그 서부지구에서 81승81패, 정확히 5할 승률을 기록했다. 같은 지구 팀들의 부진 속에 우승을 차지하면서 포스트시즌에 올랐지만, 탬파베이 레이스, 클리블랜드 가디언스에 밀려 와일드카드시리즈(ALWCS)로 밀려났다. ALWCS에서는 시카고 화이트삭스를 만나 2연패를 당하면서 일찌감치 짐을 쌀 수밖에 없었다.

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워커는 내년 시즌 휴스턴과 계약이 만료된다. 미국 헤비닷컴은 '휴스턴의 올 시즌 성적을 고려하면, 워커 같은 베테랑 선수를 이번 오프시즌에 트레이드하는 건 합리적이다. 휴스턴은 선수단 재편이 절실하며, 워커는 현재 팀에 꼭 맞는 선수는 아니다'라고 지적했다. 이어 '워커는 최근 5시즌 최소 25홈런 이상의 뛰어난 장타력을 선보였다'며 '지난 이력을 고려했을 때, 워커는 이번 오프시즌에서 주목해야 할 트레이드 후보가 될 것이다. 특히 올해 FA시장 뎁스가 강하지 않다는 점을 감안하면 더욱 그렇다. 계약 마지막 시즌을 앞두고 있다는 점에서 그와 결별해도 충분히 이해할 만한 선택'이라고 적었다. 하지만 '휴스턴이 포스트시즌 진출팀으로 남고자 한다면 워커를 남겨두는 옵션도 타당하다. 때문에 휴스턴이 어떤 선택을 내려야 할 지 신중히 고민해야 할 것'이라고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com