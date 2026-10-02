FA 스즈키, 컵스 떠나 100패팀 간다고? 美 SI 충격 예상 "영입 성공, 엄청난 성공될 것"

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[스포츠조선 박상경 기자] FA시장에 나서는 스즈키 세이야(시카고 컵스)의 가치가 점점 높아지는 모양새다.

미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 2일(한국시각) 스즈키의 새 행선지로 LA 에인절스를 꼽았다. 매체는 '기복이 심하고 응집력이 부족한 에인절스 타선에 스즈키를 영입할 수 있다면 엄청난 성공이 될 것'이라며 '스즈키의 공격 가치는 메이저리그 상위 10% 수준이다. 수비 범위나 송구도 평균 이상이다. 30홈런급 장타력을 갖춘 만큼, 팀 핵심타자 자리를 곧바로 꿰찰 것'이라고 전망했다.

스즈키는 올해 143경기 타율 0.270, 26홈런 86타점, 출루율 0.368, 장타율 0.473, OPS(출루율+장타율) 0.841을 기록했다. 베이스볼레퍼런스의 bWAR은 5.1이었다. 시즌 전 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 무릎을 다쳤으나, 회복 후 풀타임 시즌을 치렀다. 올 시즌 컵스가 포스트시즌에 진출하는데 일조했다는 평가를 받는 가운데, 토론토 블루제이스 등 공격력 보강을 원하는 팀들의 관심을 받고 있다.

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SI는 '스즈키가 30대 중반에 접어드는 만큼 기량이 하락세로 돌아설 것이라는 우려도 있다'면서도 '조쉬 로우를 스즈키로 교체하고 마이크 트라웃, 웨이드 매클러, 스즈키로 이어지는 외야 라인을 구성한다면 에인절스는 공수 양면에서 엄청난 변화를 겪게 될 것'이라고 강조했다.

SI를 비롯한 미국 현지 매체들은 앞서 토론토도 스즈키에 관심을 보이고 있다고 전한 바 있다. 디애슬레틱의 미치 배넌은 '토론토가 FA시장에서 스즈키 영입을 추진할 것으로 보인다. 올 겨울 포스팅에 나설 것으로 보이는 일본 프로야구(NPB) 한신 타이거스의 사토 데루아키에게도 관심이 있다'고 전했다. 애슬론스포츠는 '홈런 152개, 658득점으로 두 부문 모두 리그 최하위였던 토론토가 내년에 경쟁력을 되찾기 위해선 타선 체질 개선이 시급하다'며 스즈키 영입설에 힘을 실었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com