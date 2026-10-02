'양키스 선발진 이 정도일줄은…' 다저스 3연패 최대 위협→간신히 WS가도 문제

캠 슐리틀러. AP연합뉴스

맥스 프리드. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 21세기 최초의 '월드시리즈 3연패'를 정조준하는 LA 다저스의 시선이 내셔널리그를 넘어 아메리칸리그까지 향해 바짝 긴장하고 있다. '숙적' 보스턴 레드삭스를 단 2경기 만에 18대2로 초토화시킨 뉴욕 양키스의 마운드가 그야말로 상상을 초월하는 괴물 수준으로 진화했기 때문이다.

정규시즌 메이저리그 선발 평균자책점 1위(3.30)의 위용은 포스트시즌이라는 단기전 무대에서 더욱 잔혹하게 폭발했다. 1차전 캠 슐리틀러의 10탈삼진 무실점 쇼에 이어 2차전 맥스 프리드의 6이닝 1실점 보석투까지 이어지자, 현지에서는 "다저스가 피 말리는 혈투를 뚫고 월드시리즈에 간다 한들, 저 양키스 선발진을 상대로 3연패를 달성할 수 있겠느냐"는 우려 섞인 목소리가 터져 나오고 있다.

양키스가 보스턴과의 와일드카드 2연전을 완벽하게 스윕할 수 있었던 원동력은 불방망이 타선 이전에 '압도적인 선발 야구'였다.

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올 시즌 13승 6패, 평균자책점 2.01로 아메리칸리그 평균자책점 타이틀을 거머쥔 괴물 에이스 슐리틀러는 보스턴 타선을 상대로 단 1점도 내주지 않는 완벽한 지배력을 과시했다.

2차전 배턴을 이어받은 베테랑 프리드는 98구를 던지는 동안 스위퍼(25개), 커터(23개), 포심(23개)을 자유자재로 꽂아 넣으며 헛스윙 9개를 유도했다. 6개 구종을 보더라인 구석구석에 찌르며 상대 평균 타구 속도를 시속 85.3마일(약 137㎞)로 무력화시켰다.

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두 선발 투수가 12⅓이닝 동안 합작한 성적은 16탈삼진 1실점. 선발이 이닝을 완벽히 삭제해주자 양키스는 단기전의 최대 자산인 필승 불펜진의 체력 소모를 '제로(0)'에 가깝게 아끼며 디비전시리즈(ALDS)에 안착했다.

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타릭 스쿠발. AFP연합뉴스

야마모토 요시노부. UPI연합뉴스

양키스의 선발진은 다저스와 비교해봐도 용호상박이다. 선발진의 평균자책점(ERA)이 3점대 중반이지만 양키스는 3.30으로 양 리그 통틀어 1위다. 다저스는 사이영상 2회에 빛나는 타릭 스쿠발(ERA 2.72)이 있지만 양키스의 슐리틀러의 ERA는 1.95다. 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 에밋 시핸 등 눈부신 선발진에는 맥스 프리드에, 게릿 콜, 카를로스 로던으로 맞설 수 있다. 여기에 다저스는 불펜 블레이크 트라이넨이 부상으로 이탈한 상황.

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게다가 양키스의 진정한 공포는 아직 패를 다 까지도 않았다는 점이다. 정규시즌 전반기 양키스는 프리드, 로돈, 라이언 웨더스가 연달아 부상자 명단에 올랐고, 게릿 콜마저 개막 두 달 뒤에 복귀하는 등 부상 악령에 시달렸다. 하지만 8월 말이 되자 이들이 기적처럼 전원 건강을 되찾았다.

현재 양키스 로테이션은 슐리틀러, 프리드, 콜, 로돈으로 이어지는 메이저리그 역사상 손에 꼽힐 만한 '완전체 판타스틱 4'다. 사이영상 수상자인 게릿 콜과 검증된 좌완 거물 로돈이 3, 4선발로 등판하는 마운드는 30개 구단 어디를 둘러봐도 양키스가 유일하다.

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반면 '월드시리즈 3연패'라는 대업에 도전하는 다저스의 마운드는 결코 장밋빛만은 아니다. 비록 사이영상 좌완 타릭 스쿠발과 야마모토 요시노부라는 강력한 원투펀치를 보유하고 있지만, 3선발 이후는 사사키 로키, 에밋 시핸 등 단기전 중압감을 견뎌내야 할 신예들이 맡아야 한다. 게다가 2024년 우승의 주역이었던 베테랑 불펜 블레이크 트라이넨이 어깨 부상으로 시즌 아웃되면서 불펜의 불안감도 커졌다.

다저스는 당장 디비전시리즈에서 '숙적' 필라델피아나 애틀랜타와의 혈투를 치러야 한다. 험난한 내셔널리그를 뚫고 천신만고 끝에 월드시리즈에 선착한다 한들, 정규 1위의 위용을 되찾고 건강하게 진을 치고 있는 양키스의 선발 왕국을 넘어설 수 있을지는 미지수다.

'난공불락' 양키스와 '우주방위군' 다저스, 양팀이 월드시리즈에서 맞붙는 상상은 벌써부터 야구 팬들을 미소짓게 한다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com