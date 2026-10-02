김하성, 오타니 기다리는 LA로 간다…ATL, PHI 6:2 격파 'NLDS 진출'

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성의 애틀랜타 브레이브스가 2026 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에 진출했다.

애틀랜타는 2일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 가진 필라델피아 필리스와의 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWCS) 3차전에서 6대2로 이겼다. 1차전에서 5대3으로 이긴 뒤 2차전에서 3대4로 패한 애틀랜타는 마이클 해리스 2세의 선제 스리런포와 아지 알비스의 투런포, 맷 올슨의 솔로포 등 홈런 3방을 앞세워 필라델피아를 제압했다. 이날 승리로 애틀랜타는 4일부터 다저스와 5전3선승제 NLDS를 펼치게 됐다.

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월트 와이스 감독은 드레이크 볼드윈(포수)-로날드 아쿠냐 주니어(우익수)-맷 올슨(1루수)-마이클 해리스 2세(중견수)-마우리시오 두반(유격수)-마이크 야스트렘스키(좌익수)-오스틴 라일리(3루수)-아지 알비스(2루수)-도미닉 스미스(지명 타자) 순으로 라인업을 짰다. 레이 커가 오프너 역할을 맡은 가운데, 김하성은 벤치에서 출발했다.

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애틀랜타는 1회말부터 3점차 리드를 잡았다. 1사후 아쿠냐와 올슨의 연속 볼넷으로 잡은 1사 1, 2루에서 해리스가 필라델피아 선발 애런 놀라를 상대로 우중월 스리런포를 터뜨렸다. 필라델피아는 놀라가 결국 1⅔이닝 만에 마운드를 내려가면서 수세에 놓이게 됐다. 반면 애틀랜타는 커가 필라델피아 타선을 상대로 3⅓이닝을 단 1안타(1볼넷 2삼진) 무실점으로 막아내면서 리드를 지켰다.

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애틀랜타는 4회말 투런포로 추가점을 얻었다. 필라델피아 세 번째 투수로 나선 잭 휠러를 상대로 1사후 라일리의 볼넷으로 만들어진 찬스에서 알비스가 우중월 투런포를 쏘아 올리며 격차를 5점차로 벌렸다.

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필라델피아는 6회초 추격점을 올렸다. 애틀랜타 그랜트 홈스를 상대로 1사후 카일 슈와버의 안타가 터지자, 와이스 감독은 로버트 수아레즈를 마운드에 올렸다. 하지만 필라델피아는 브라이스 하퍼의 2루타로 1사 2, 3루 찬스를 이어갔고, 알렉 봄의 유격수 땅볼 때 슈와버가 홈을 밟으면서 1점을 따라 붙었다. 그러나 브라이슨 스톳이 우익수 뜬공에 그치면서 더 이상 점수를 뽑지 못했다.

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7회초 디디에 푸엔테스가 마운드에 올라 1이닝 무실점 투구를 펼치며 필라델피아의 추격 의지를 꺾은 애틀랜타는 7회말 2사후 맷 올슨이 휠러를 상대로 중월 솔로포를 터뜨리며 다시 5점차 리드를 되찾았다. 8회초에는 딜런 도드가 데릭 힐에게 3루타를 내준 데 이어 트레이 터너의 희생플라이로 1점을 내줬지만, 슈와버를 뜬공 처리한 뒤 에이스 크리스 세일이 마운드에 올라 하버를 삼진 처리하면서 이닝을 마쳤다. 세일은 9회초에도 무실점 투구를 펼치면서 애틀랜타는 홈 팬들 앞에서 NLDS행 축포를 터뜨렸다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com