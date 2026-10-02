고작 38개 던졌는데 왜? 선발 조기 교체 → PS 탈락 PHI, 美매체 "매팅리 대행과 결별할 듯"

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[스포츠조선 박상경 기자] 너무 이른 승부수였을까.

애틀랜타 브레이브스에 패해 포스트시즌에서 탈락한 필라델피아 필리스의 돈 매팅리 감독 대행에 대한 비난이 이어지고 있다. 매팅리 감독은 2일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 펼쳐진 애틀랜타와의 2026 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWCS) 3차전에서 0-3으로 뒤지던 2회말 2사후 선발 애런 놀라를 교체했다. 이날 필라델피아는 애틀랜타에 2대6으로 패하면서 디비전시리즈(NLDS) 진출에 실패했다.

놀라는 이날 1회말 1사 1, 2루에서 로널드 아쿠냐 주니어, 맷 올슨에게 연속 볼넷을 내준 데 이어 마이클 해리스 2세에게 우중월 스리런포를 맞았다. 이후 두 타자를 처리한 놀라는 2회말 오스틴 라일리, 아지 알비스를 각각 범타 처리한 뒤 도미닉 스미스에게 내야 안타를 내줬다. 이 상황에서 매팅리 대행은 놀라를 내리고 팀 메이자를 마운드에 올렸다. 메이자는 드레이크 볼드윈을 범타로 잡고 마지막 아웃카운트를 채운 뒤, 3회말 잭 휠러에게 마운드를 넘겼다. 하지만 휠러는 4회말 알비스에 투런포를 내주면서 고개를 숙였다.

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미국 USA투데이는 '이날 놀라는 평소보다 빠른 공을 던졌다. 포심 패스트볼 구속이 시즌 평균보다 2마일(약 3.2㎞) 상승했다. 하지만 스트라이크존에 들어간 비율은 32%에 불과했다'고 지적했다. 제구 불안이 결국 조기 교체의 원인이었다는 것. 하지만 결과적으로 필라델피아 마운드가 애틀랜타 타선을 막는데 실패했고, NLDS행에 실패하면서 매팅리 대행의 선택에 대한 평가도 '실패'로 귀결되는 모양새다.

USA투데이는 '믿을 만한 불펜, 클러치 타자 부재, 얇은 뎁스, 미친 선수가 없었던 건 매팅리 대행의 잘못은 아니다'라면서도 '하지만 그는 틀림없이 대가를 치르게 될 것'이라고 적었다. 이어 '매팅리 대행은 아마 내주 안에 해임될 것이다. 필라델피아는 상호 합의 하에 의한 결별로 발표할 예정이며, 그에게 고문 역할을 맡을 기회를 제공할 것'이라고 전망했다.

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매팅리 대행은 LA 다저스(2011~2015년)와 마이애미 말린스(2016~2022년)에서 감독을 지낸 뒤 지난해까지 토론토 블루제이스에서 벤치 코치와 공격 코디네이터 역할을 맡았다. 올해 필라델피아 벤치 코치를 맡은 그는 지난 4월 경질된 롭 톰슨 감독의 후임으로 대행직을 맡았다. 필라델피아는 그가 지휘봉을 잡은 뒤 반등에 성공하면서 포스트시즌에 진출했지만, 애틀랜타에 밀려 고개를 숙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com