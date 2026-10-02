'편의점-영화관 알바' 무명 투수, PHI 불방망이 '꽁꽁'…ATL 레이 커 파란만장 스토리 '눈길'

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[스포츠조선 박상경 기자] 그 누구도 생각지 못했던 카드였다.

2일(한국시각) 필라델피아 필리스와의 2026 내셔널리그 와일드카드시리즈(NLWCS) 최종전을 앞두고 애틀랜타 브레이브스의 월트 와이스 감독은 좌완 레이 커를 선발 예고했다. 빅리그 4년차인 커는 올 시즌 9경기(선발 1경기)에서 18⅓이닝을 던진 게 전부였다. 올해 처음이자 마지막 선발이었던 지난 달 26일 마이애미 말린스전에서 오프너로 나서 3이닝을 던진 기록 뿐이었다.

애틀랜타는 이날 패하면 그대로 시즌을 마칠 수 있었다. 1차전에서 5대3으로 기분 좋게 승리했지만, 2차전에서 연장 접전 끝에 3대4로 패했다. 벼랑 끝에서 반등한 필라델피아가 자랑하는 카일 슈와버-브라이스 하퍼-알렉 봄으로 이어지는 핵타선을 상대로 커가 과연 버틸 수 있을지 물음표가 붙었다.

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커는 이날 필라델피아 타선을 완벽하게 틀어 막았다. 3⅓이닝 1안타 1볼넷 2탈삼진 무실점의 완벽한 투구를 펼치면서 제 역할을 다했다. 커가 필라델피아 타선이 한 바퀴 돌 때까지 버텨준 가운데, 애틀랜타는 홈런 3방으로 6점을 뽑아내면서 6대2로 승리, 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에 진출했다. 승리 투수는 커에 이어 등판한 그랜트 홈스가 지목됐지만, 커의 인상적인 투구가 더 주목을 받았다.

커는 소위 눈물 젖은 빵을 먹었던 선수다.

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디애슬레틱의 헤수스 카노는 '위탁 가정에서 자란 그는 전문대에 진학했으나, 잠시 야구를 포기하고 편의점, 영화관 아르바이트를 해야 했다'고 소개했다. 대학 졸업 후인 2017년 알래스카리그에서 스카우트의 눈에 띄어 시애틀 매리너스와 마이너 계약을 맺었고, 한때 트리플A까지 진입했으나 빅리그 문턱을 넘지 못했다. 2022년 샌디에이고로 트레이드된 후 트리플A 활약을 바탕으로 비로소 빅리그에 데뷔했다.

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커의 첫해 성적은 7경기 5이닝 평균자책점 9.00, 큰 인상을 남기기엔 역부족이었다. 이듬해 22경기 27이닝 1승1패, 평균자책점 4.33의 기록을 남긴 커는 2024년 애틀랜타와 계약했으나, 10경기 22⅓이닝 1승2패, 평균자책점 5.64를 기록한 뒤 토미존수술을 받았다. 긴 재활을 거쳐 지난 8월 복귀한 그는 8월 4경기 6⅔이닝 평균자책점 2.70, 9월 5경기 11⅔이닝 평균자책점 0.77로 안정적인 모습을 선보였다. 하지만 포스트시즌 엔트리 합류 뒤에도 큰 주목을 받지 못했던 게 사실이다.

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와이스 감독은 커를 스페셜리스트로 낙점하고 있었다. 오프너로 등판시켰던 마이애미전(3이닝 2안타 1볼넷 무실점)이 사실상 최종 테스트였다. 커는 압도적이진 않지만 뛰어난 경기 운영으로 필라델피아의 방망이를 차갑게 식히는 역할을 완벽하게 수행했다.

마국 야후스포츠는 '커는 많은 역경을 극복하고 야구 인생 최대 무대인 메이저리그 포스트시즌에 나섰다'고 소개했다. 이제 디비전시리즈(NLDS)로 향하는 커가 '가을의 전설'을 써내려갈지 주목된다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com