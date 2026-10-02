[오피셜]'끝내 은퇴 선언' 롯데 베테랑 김민성 그라운드 떠난다…10월 9일 은퇴식

은퇴를 선언한 김민성. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]시작도 마지막도 롯데 자이언츠. 김민성이 유니폼을 벗는다.

롯데 자이언츠 구단은 2일 "오는 9일 사직구장에서 열리는 LG 트윈스와 홈 경기에서 김민성 선수의 은퇴식을 진행한다"고 발표했다.

김민성은 2007년 신인 드래프트에서 롯데자이언츠의 2차 2라운드 지명을 받아 입단했다. 트레이드로 팀을 이동한 뒤 2024년 다시 롯데 자이언츠에 복귀해 필요한 순간 베테랑으로서의 가치를 증명한 바 있다.

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KBO리그 20년간 통산 1844경기에서 타율 2할6푼6리, 1476안타 137홈런 772타점의 성적을 냈다. 특히 2025년 결정적인 순간 인상적인 활약을 펼치며 팬들에게 큰 사랑을 받았다.

은퇴를 발표한 김민성은 "시작도 롯데, 마무리도 롯데여서 뜻깊다"며 "잊을 수 없는 팬들의 사랑 덕분에 20년이라는 긴 시간 동안 그라운드에 설 수 있었다. 팬 여러분들께 진심으로 감사드린다."고 말했다.

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은퇴식 당일인 9일 경기 전 12시 20분부터는 사직구장 1층 미디어월에서 팬 사인회가 열린다. 사인회 참가자는 롯데 자이언츠 공식 앱을 통해 김민성 선수와의 추억 사연을 응모한 팬 중 추첨을 통해 선정된다. 이후 양 팀 선수단의 꽃다발 전달, 통산 활약상 영상 상영과 은퇴사 낭독이 진행되며, 시구와 시타는 김민성 선수의 가족이 맡는다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com