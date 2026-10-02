'레전드' 김태균, 이유빈 아나운서-황현홍 크리에이터과 손잡았다…"든든한 파트너 되겠다"

이유빈-황현홍. 사진제공=티케이오시비

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[스포츠조선 이종서 기자] 야구 레전드와 아나운서, 크리에이터가 손을 잡았다.

'티케이오시비(TK52)'는 아나운서 이유빈과 크리에이터 황현홍의 영입 소식을 전했다.

티케이오시비는 '스포츠 현장과 디지털 콘텐츠에서 각자의 역량을 쌓아온 두 사람의 활동을 지원하고 방송·콘텐츠 분야의 협업을 확대해 나갈 계획'이라고 밝혔다.

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이유빈은 2019년 MBC스포츠플러스에 입사해 야구 현장 리포터로 방송 활동을 시작했다. 프로야구와 프로축구 현장을 비롯해 다양한 스포츠 프로그램에서 진행 경험을 쌓았으며, 티빙의 프로야구 중계 콘텐츠 '티빙슈퍼매치'에서도 현장 리포팅과 팬 인터뷰를 맡아 스포츠 팬들과 만나왔다.

황현홍은 코미디와 상황극을 중심으로 활동해 온 크리에이터다. '삼삼삼(황현홍)', '심스틸러', '더블비' 등 다양한 유튜브 콘텐츠에 출연하며 일상적인 소재를 웃음으로 풀어내는 연기와 입담을 선보여 왔다. 티케이오시비 합류를 계기로 개성을 살린 콘텐츠와 새로운 협업을 통해 대중과의 접점을 넓혀갈 예정이다.

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티케이오시비 관계자는 "이유빈과 황현홍은 서로 다른 현장에서 자신만의 경험과 개성을 쌓아온 인물들"이라며 "각자가 잘하는 것을 충분히 펼칠 수 있도록 함께 고민하고, 새로운 분야에 도전할 때도 든든한 파트너가 되겠다"고 전했다.

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한편, 티케이오시비는 전 야구선수이자 야구 해설위원인 김태균이 이끄는 회사다. 아티스트 매니지먼트와 영상 콘텐츠 제작, 야구캠프 및 국제 교류전 등 다양한 사업을 전개하고 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com