김혜성이 도루하고 김하성이 2루 태그할라…아쉽지만 '코리안 더비'는 '코리안더비'다!

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김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 최고 권위의 가을 잔치에서 한국 야구팬들의 가슴을 뛰게 할 '코리안 빅리거 맞대결'의 판이 마침내 깔렸다.

애틀랜타 브레이브스가 난적 필라델피아 필리스를 꺾고 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에 진출하면서, 2번 시드로 선착해 기다리고 있던 LA 다저스와 5전 3선승제의 혈투를 벌이게 됐다.

키움 히어로즈 시절 한솥밥을 먹었던 '특급 선후배' 김하성(31·애틀랜타)과 김혜성(27·다저스)이 과연 적으로 마주할 수 있을까.

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애틀랜타는 2일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 내셔널리그(NL) 와일드카드 시리즈(3전2선승제) 3차전에서 마이클 해리스 2세의 선제 결승 3점포와 아지 알비스의 2점포, 맷 올슨의 쐐기 솔로포 등 홈런 3방을 폭발시켜 필라델피아를 6대2로 완파했다. 이로써 애틀랜타는 시리즈 전적 2승1패를 기록, 오는 4일부터 다저스타디움에서 다저스와 챔피언십시리즈(NLCS) 티켓을 놓고 격돌한다.

3차전에서 애틀랜타 월트 와이스 감독은 마우리시오 듀본을 5번 타자 겸 유격수로 선발 출전시켰고, 김하성은 벤치에서 경기를 지켜봤다. 하지만 디비전시리즈 26인 엔트리 승선 자체는 확실시된다.

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다저스와의 5전3선승제 승부는 한 치의 오차도 허용하지 않는 디테일의 싸움이다. 경기 후반 1~2점 차 리드 상황에서 내야 전 포지션을 그물망처럼 지워낼 수 있는 김하성의 수비 안정감은 와이스 감독이 결코 포기할 수 없는 카드다.

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게다가 김하성은 샌디에이고 시절부터 가을야구의 중압감을 숱하게 이겨냈던 베테랑으로서, 승부처 대수비 및 기습적인 번트 작전 수행 요원으로 벤치에 대기할 전망이다.

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LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

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여기에 다저스의 김혜성도 출격 채비를 마쳤다. 지난 5월 말 마이너리그 강등 이후 4개월 동안 트리플A에 머물렀던 김혜성은 정규시즌 종료 직전인 지난 30일 다저스의 부름을 받고 빅리그 선수단에 합류했다.

다저스 데이브 로버츠 감독은 포스트시즌 엔트리 구상을 설명하며 김혜성의 이름을 직접 언급하기도 했다.

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김혜성은 지난해 필라델피아와의 NLDS 4차전에서 연장 11회 대주자로 투입돼 번개 같은 주루로 끝내기 결승 득점을 올렸고, 토론토와의 월드시리즈 7차전 연장 11회에도 2루수 대수비를 맡아 우승의 순간을 함께했다.

빅리그 83.3%(6시도 5성공), 올 시즌 도합 20도루를 완성한 스피드는 다저스 벤치 최고의 조커다.

두 선수의 맞대결 가능성이 가장 높은 순간은 단연 7회 이후 '1점 차 클러치 상황'이다. 만약 다저스가 1점 뒤진 8회말 주자가 출루할 경우, 로버츠 감독은 주저 없이 김혜성을 대주자로 투입할 가능성이 크다. 그리고 이에 맞서 애틀랜타가 리드를 굳히기 위해 유격수나 2루수에 김하성을 대수비로 투입한다면, 2루 베이스 위에서 김혜성이 도루를 시도하고 김하성이 송구를 받아 태그하는 메이저리그 역사상 가장 극적인 '한국인 내야수들의 단기전 충돌'이 완성된다.

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월드시리즈 3연패를 노리는 '우주방위군' 다저스와 3차전 3홈런의 화력으로 기세를 올린 애틀랜타의 가을 격돌 속에서, 두 '키움 키즈'가 만날 수 있을까.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com