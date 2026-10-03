김혜성 초대형 경사! NLDS 하루 앞두고 '기적적 로스터 합류' 유력…"LAD 대주자 또는 대수비로 활용"

김혜성. 사진=LA 다저스

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 첫 선발이 타릭 스쿠벌로 확정된 가운데 김혜성이 디비전시리즈 라인업에 이름을 올릴 수 있을지 관심이 집중된다.

다저스 웨이는 3일(한국시각) '다저스는 NLDS 로스터를 최종 구성하는 과정에서 누구도 배제하지 않고 있다'며 '김혜성과 호수에 데 파울라는 이미 팀이 고려하고 있는 선수들로 알려져 있다'고 보도했다. 이어 '데 파울라는 타격에만 활용하는 벤치 옵션, 김혜성은 대주자 또는 경기 후반 수비 교체 카드로 고려되고 있다'고 덧붙였다.

호수에 데 폴라. AP연합뉴스

데 파울라의 로스터 합류 여부는 아직 확정되지 않았지만, 다저스가 리그 측에 충분히 소명할 수만 있다면 NLDS에 데려갈 것으로 보인다. 그렇다면 아직 경쟁을 벌이고 있는 선수는 5명이다. 먼저 언급된 것은 포수 벤 로트베트다. 헌터 페두시아 대신 윌 스미스의 백업 포수 자리를 차지할 가능성이 있다고 매체는 내다봤다.

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그다음은 알렉스 프리랜드와 김혜성이다. 둘 중 누가 로스터에 들어갈지에 대한 논쟁은 끝나지 않고 있다. 선발 투수 에밋 시언과 바미 밀러도 로스터 한 자리를 놓고 경쟁 중이라고 한다.

디비전시리즈에서 명단에 포함되지 않는다고 해서 이들 선수의 포스트 시즌이 끝나는 것은 아니다. 내셔널리그 챔피언십 시리즈(NLCS)도 염두에 둬야 한다. 주전 선수들의 부상 이탈이 있을 경우 이 5명의 선수 중에 대체 선수가 들어갈 가능성이 크다. 정규시즌이 끝난 뒤에도 다저스의 로스터 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 셈이다.

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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NLDS를 하루 남기고 김혜성의 합류 가능성은 커지고 있다. 로스터 마지막 자리를 차지할 가장 유력한 후보로 꼽힌다.

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매체는 '비록 실제 경기에서는 제한적으로 활용될 가능성이 크지만, 김혜성과 로트베트에게 가장 큰 가능성을 주겠다'며 '두 선수 모두 지난해 다저스의 포스트시즌 모든 로스터에 포함됐으며, 다저스는 자신들이 이미 알고 있는 선수들을 계속 활용하는 것을 선호하는 경향이 있다'고 주장했다.

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김혜성은 이번에 새롭게 합류한 선수들보다 더 오랫동안 팀과 함께 훈련해 왔다. 무엇보다 다저스에서 가장 뛰어난 주루 능력을 갖춘 선수다. 김혜성과 프리랜드 모두 구단에 남아 있는 한, 두 선수는 다저스가 만들어낼 수 있는 출전 기회를 최대한 확보하기 위해 계속 경쟁할 운명이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com