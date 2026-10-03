'KS →PS 좌절' 한화, 선수단 정리 단행했다…1군 54G 포수 포함 6명 방출 통보 [공식발표]

2023 KBO리그 퓨처스리그 올스타전이 14일 부산 사직구장에서 열렸다. 허관회. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.07.14/

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[스포츠조선 이종서 기자] '가을야구'에 탈락한 한화 이글스가 선수단 정리에 나섰다.

한화는 3일 "선수 6명에게 내년 재계약 불가를 통보했다"고 밝혔다. 대상 선수는 투수 김승일 양선률, 포수 허관회, 내야수 김건 노석진, 외야수 김해찬이다.

이 중 1군 경험이 가장 많은 선수는 허관회다. 허관회는 2019년 신인드래프트 2차 9라운드(전체 83순위)로 한화에 입단했다. 1군 통산 54경기에 출전해 타율 1할8푼9리를 기록했다. 올해 성적은 1군 경기 없이 퓨처스리그에서 통산 10경기에 나와 2할6푼3리.

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김승일은 2020년 신인드래프트 2차 10라운드(전체 98순위)로 한화에 입단해 2024년 첫 콜업을 받았다. 2024년과 2025년 총 8경기에 출전해 5⅔이닝 8실점을 했다. 올 시즌에는 퓨처스리그에서만 뛰면서 8경기에 나와 4패 평균자책점 9.15의 성적을 남겼다.

양선률은 2020년 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에 육성선수로 입단했다. 2023년 시즌을 마치고 방출된 뒤 독립 야구단에서 기회를 노렸다. 지난해 5월 한화와 육성선수 계약을 한 그는 올 시즌 퓨처스리그에서 26경기에 나와 5승4패 2홀드 평균자책점 4.43의 성적을 남겼다.

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2019년 신인드래프트 2차 5라운드(전체 43순위)로 입단한 김건은 1군 통산 16경기에 나와 타율 1할7푼2리를 기록했다. 올해 퓨처스리그 39경기에서 타율 3할2푼7리 2홈런 22타점으로 준수한 모습을 보여줬지만, 방출 칼날을 피하지 못했다.

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노석진은 2022년 신인드래프트 2차 10라운드(전체 91순위)로 입단했다. 1군 데뷔없이 올해 퓨처스리그 8경기에 나와 1할6푼7리 2홈런의 성적으로 마무리했다.

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2023년 신인드래프트 5라운드(전체 41순위)로 입단한 외야수 김해찬 역시 1군 데뷔를 하지 못한 채 방출됐다. 올 시즌에는 퓨처스리그 2경기에 나와 타율 2할5푼의 성적을 남겼다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com