30년 프로 인생에 "나도 처음 경험하는 부상" 구자욱, 도대체 어디를 어떻게 다친 건가 [대구 현장]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "나도 처음 보는 부상이라…."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 팀 간판스타 구자욱의 부상 상태에 대해 전했다.

KT 위즈와 치열한 정규시즌 우승 싸움을 하고 있는 삼성. 대형 악재가 발생했다. 구자욱이 지난달 30일 한화 이글스전에서 주루 도중 왼쪽 햄스트링을 붙잡고 쓰러진 것.

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검진 결과 구자욱은 왼 햄스트링 힘줄 부위 손상 소견을 받았다.

손상 자체는 크지 않지만, 다른 선수들은 근육이 찢어진 것과 달리 구자욱은 힘줄을 다쳤다는 게 차이점.

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다행히 삼성은 구자욱 없이 치른 첫 경기인 1일 한화 이글스전에서 3대2로 이기며 5연승을 달렸다.

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당분간 구자욱 없이 싸워야 하는 삼성. 관건은 그가 포스트시즌에는 돌아올 수 있느냐다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 디아즈의 2루타 때 득점에 성공한 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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3일 대구에서 열리는 두산 베어스전을 앞두고 만난 박 감독은 "일단 치료에 집중하고 있다"며 "아직까지 보행에 불편함이 있는 걸로 알고 있다"고 말했다.

박 감독은 구자욱의 부상 부위에 대해 "엉덩이와 허벅지가 연결되는 부위를 다쳤다고 하더라. 보통 선수들이 근육을 다치는데, 이 부위 힘줄을 다친 건 나도 처음 경험한다. 지켜봐야 할 것 같다. 힘줄이 엉덩이쪽 붙어있는 곳에서 떨어진 개념으로 봐야 한다"고 설명했다.

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박 감독은 "2주 후 상태를 체크하고, 그 때 상태를 봐야 한다. 그 때 돼서야 정확한 걸 판단할 수 있을 듯 하다"고 조심스럽게 말했다.

한편 구자욱이 없어 공백이 생긴 중심 타선에 대해 박 감독은 "이재현이 아시안게임에서 성장해 돌아왔다. 성숙해진 모습이다. 지금 컨디션이면 이재현이 3번에 나가야할 것 같다"고 밝혔다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com