'아, 통한의 1무' 사실상 3.5경기 차이...삼성, 그래도 포기는 없다 "마지막 3연전 있으니" [대구 현장]

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회초 삼성 박승규가 2타점 적시타를 날렸다. 득점한 김지찬, 강민호가 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "마지막 3연전이 있으니…."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 따라잡힐 듯, 따라잡히지 않는 선두 KT 위즈에 대해 혀를 내둘렀다. 하지만 정규시즌 우승을 포기할 수 없다는 의지를 내비쳤다.

삼성은 1일 한화 이글스전까지 승리하며 5연승을 질주했다. 문제는 1위 KT도 4연승. 경기 수는 점점 줄어드는데, 양팀 승차는 줄어들 기미가 보이지 않고 있다. 베테랑 최형우조차 "솔직히 짜증난다"고 할 정도. 자신들이 잘 하면 그에 대한 보상이 따라와야 하는데, 그게 전혀 없는 상황이니 말이다.

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KT 이강철 감독은 "삼성만 본다"고 했다. 결국 자신들과 삼성의 2파전 외에 다른 구도 변화는 없을 거란 의미. 그렇다면 박 감독은 어떨까. 3일 대구 두산 베어스전을 앞두고 만난 박 감독은 "우리는 샌드위치 사이에 껴있지 않나. 나는 위와 아래를 다 봤다"며 웃었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

삼성도 3위 LG 트윈스의 거센 추격을 받았었다. 그나마 다행인 건, LG가 최근 5연패에 빠지며 삼성과의 승차가 7경기로 벌어진 것. 사실상 삼성은 2위냐, 1위냐만을 남겨둔 상황이다. 이제 박 감독도 KT만 보면 된다.

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삼성과 KT는 오는 7일과 11, 12일 맞대결 3연전을 남겨두고 있다. 삼성에는 천금의 역전 찬스다. 하지만 삼성에는 불리한 점이 있다. 무승부. 삼성은 3무, KT는 4무다. 승차 없는 동률이 되도, 이럴 경우 승률에서 KT가 근소하게 앞선다. 사실상 3.5경기 차이라고 봐야 한다. 삼성 입장에서는 KT가 더 멀어 보인다.

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박 감독도 이를 알고 있다. 박 감독은 "KT가 질 생각이 없는 것 같다. 우리가 좋은 흐름으로 가고 있는데, KT도 워낙 좋은 분위기"라고 경계심을 드러냈다. 이어 "3연전 맞대결을 하기 전, 최소 2경기 차이까지 줄여야 역전이 가능한 상황"이라고 덧붙였다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com