'충격 5연패' 속 터지는 염경엽, 3위 끝장 승부까지 왔다…"1년 내내 얘기하는데, 8G밖에 안 남았네"

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점을 허용하자 염경엽 감독이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "1년 내내 얘기하는데, 8경기밖에 안 남았네."

염경엽 LG 트윈스 감독의 속이 타들어 가고 있다. LG는 최근 5연패 충격에 빠졌다. 지난달 24일 부산 롯데 자이언츠전, 26일 광주 KIA 타이거즈전, 지난달 29일~1일 인천 SSG 랜더스와 3연전까지 줄줄이 패했다. KIA를 제외한 롯데와 SSG는 5강 탈락을 일찍이 확정한 팀들이라 연패의 충격은 더 컸다.

결국 타격이 안 풀린 탓으로 본다. 오스틴 딘에게만 의존하다 보니 상대 팀들은 볼넷을 주더라도 승부하지 않는 상황이 반복되고 있다. 오스틴이 보름이 지나도록 39홈런에 묶여 있는 이유다.

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염 감독은 3일 잠실 KIA전에 앞서 "오스틴이 안 좋은 게 아니라 상대가 승부를 안 하니까 오스틴이 힘들어지는 것이다. 볼넷이 너무 많다. 볼넷 주더라도 큰 거는 안 맞겠다는 생각으로 피칭을 하니까. 3할4푼, 3할3푼대는 꾸준히 유지하고 있다. 아시안게임 때 더 심해진 게 뒤에 (문)보경이가 버티고 있질 못하니까 다 피해가는 것"이라고 설명했다.

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 첫 타석 삼진에 아쉬움 나타내는 LG 오스틴. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 5연패에 빠진 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

LG는 이날 반드시 KIA를 잡아야 한다. 3위 LG와 4위 KIA는 2경기차에 불과하다. 이번 3연전에서도 LG가 밀리면, 3위를 내줄 각오를 해야 한다.

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염 감독은 "포스트시즌까지 가기 위해서는 우리는 일단 타격이 풀려야 한다. 타격이 원활하게. 이 이야기를 1년 내내 하는데, 8경기밖에 안 남았다. 진짜 한 시즌을 하면서 7명이 죽는 케이스가 정말 쉽지 않은데. 주전 9명 중에, 우리는 그래도 어느 팀보다 주전이 정해진 팀이었다. (박)해민이랑 오스틴 빼고는 안 좋으니까 당연히 이러면 팀이 힘들어지는 것"이라고 했다.

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염 감독은 이어 "(송)찬의하고 (문)정빈이가 잘 받쳐줘서 그나마 지금 여기서 버티고 있는 것이다. 기존 선수들이 살아 있고 찬의랑 정빈이가 살아야 감독이 원하는 건데, 그러면 진짜 불타선이 된다. 계획을 그렇게 하며 시즌을 준비했지만, 야구는 정말 생각대로 안 된다. (이)재원이를 키우려 했지만, 결국 찬의가 컸고. 야구는 정말 모르는 것"이라고 덧붙였다.

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LG는 박해민(중견수)-오지환(유격수)-오스틴(지명타자)-문정빈(1루수)-문보경(3루수)-송찬의(좌익수)-이재원(우익수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 카를로스 카라스코다.

염 감독은 "양팀 다 오늘(3일)이 3연전 중에 가장 중요하다"며 연패 탈출 의지를 다졌다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com