하, 죽기살기로 이기면 뭐하냐...삼성, 6연승에도 하나도 기쁘지 않다 왜? [대구 현장]

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6회말 삼성 김영웅이 솔로홈런을 치고 이종욱 3루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 하, 죽기살기로 해서 이기면 뭐하나...KT가 또 이겨버렸는데.

삼성 라이온즈가 허무할 것 같다. 파죽의 6연승이다. 하지만 기뻐할 수가 없다. KT 위즈도 이겼기 때문이다. 이겨도 이긴 것 같지가 않다.

삼성은 3일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스전에서 6대4로 승리했다. 1회 디아즈의 선제 스리런포 등 초반부터 방망이가 터지며 앞서나갔고, 두산의 추격을 허용했지만 불펜진이 위기 때마다 고비를 넘기며 신승을 거뒀다. 팽팽한 승부가 벌어지는 가운데 김영웅의 쐐기 솔로포가 결정적이었다.

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삼성은 이날 승리로 6연승을 질주했다. 햄스트링 부상으로 빠진 구자욱 공백에도 승승장구다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 디아즈가 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

하지만 효과가 없다. 2위 삼성의 목표는 정규시즌 역전 우승. 하지만 이날 KT가 롯데 자이언츠를 상대로 5대0 완승을 거뒀다. 고영표가 완봉승을 해버렸다. 부산 수변 공원에 들어온 '부캉이' 효과도 없었다. 부캉이가 온 후 롯데가 8승1패 압도적 승률을 거뒀는데, 이에 아랑곳하지 않고 KT가 이겼다.

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여전히 3경기 차이. 게임수만 하나 줄었다. KT의 매직넘버는 4개로 줄었다. 여기에 KT는 4무, 삼성은 3무라 승차 없는 동률이면 승률에서 KT가 이긴다. 사실상 3.5경기 차이다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 최원태가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

그나마 삼성에 위안인 건 KT와 마지막 3번의 맞대결이 있다는 것이다. 그 3연전을 하기 전에 2경기 차이까지 줄여야, 역전 도전이 가능하다.

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삼성은 이날 선발 최원태가 3⅓이닝 4실점(3자책점)으로 무너졌지만, 백정현-배찬승-장찬희-김태훈-사토시-이승민이 모두 나와 무실점으로 상대 공격을 막아내 웃을 수 있었다.

두산은 삼성(8개)보다 많은 10개의 안타를 치고도 찬스에서 연달아 결정타를 날리지 못해 뼈아픈 패배를 받아들어야 했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com