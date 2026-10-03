오스틴, 그 초구를 왜 건드려서...LG만 울었냐, 두산도 한탄했다 [대구 현장]

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 첫 타석 삼진에 아쉬움 나타내는 LG 오스틴. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 오스틴이 거기서 그런 스윙을.

두산 베어스는 경기 후 잠실구장에서 열리는 KIA 타이거즈-LG 트윈스전을 지켜볼 수밖에 없었다.

두산은 3일 대구에서 이미 삼성 라이온즈에 패했다. 5위는 확보했지만 4위도 욕심난다. 4위 KIA를 2경기까지 따라잡았다.

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그러니 잠실에서 KIA가 패하면, 그래도 삼성전 패배 아픔을 달랠 수 있었다.

KIA가 4-1로 앞서던 경기, LG가 동점을 만들었다. 이 때까지만 해도 좋았다. 하지만 9회초 KIA가 김선빈의 천금의 스퀴즈 타점으로 결승점이 될 수 있는 점수를 만들었다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 강민호가 안타를 치고 1루로 돌아가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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LG의 9회말 공격. 선두 박해민이 몸에 맞는 볼로 살아나갔다. 여기에 도루까지 성공. 희생번트로 1사 3루. 동점 찬스. 타석에는 최고의 타자 오스틴.

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하지만 오스틴은 전상현의 초구 바깥쪽 높은 볼을 건드리고 내야 플라이로 죽었다. 공을 친 본인도 왜 그 공을 건드렸냐는 듯, 한탄하며 뛰어나갔다. 경기를 중계하는 KBSN스포츠 조성환 해설위원도 "오스틴이 노림수가 있었겠지만, 치면 안 되는 공에 배트가 나갔다"고 진단했다.

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그 순간 LG 뿐 아니라 두산쪽에서도 한숨이 터져나왔을 듯. 그렇게 KIA가 1점차 신승을 거뒀다.

이제 두산과 KIA의 승차는 3경기로 벌어졌다. KIA는 3위 LG를 1경기차이로 추격할 수 있게 됐다. 두산과 LG의 승차는 4경기다. 두산 입장에서는 가장 생각하기 싫었던 시나리오가 현실이 됐다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com