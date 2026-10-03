'삼진-삼진-삼진' KIA 이 선수의 각성, 왜 팬들은 노래 불렀나…"진짜 오늘 망했구나 했죠, 생일날"[인터뷰]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 1사 1루 KIA 나성범이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "처음 세 타석을 못 쳤을 때는 진짜 오늘(3일) 망했구나 생일날. 여러 생각이 다 들더라."

KIA 타이거즈 주장 나성범은 이번 주 내내 팀 성적에 온 신경을 쏟고 있었다. 주중에는 1위 KT 위즈와 3연전이 있었고, 3일부터 주말에는 3위 경쟁팀인 LG 트윈스와 3연전이 예정됐다. 올 시즌 최종 순위가 결정될 승부처라 봐도 무방한 6경기였다.

그런데 KIA는 KT와 주중 3연전에서 모두 패했다. 전부 접전이었고, 역전패했다는 점에서 내상이 컸다. KT 상대로 1경기만이라도 이겼더라면, LG와 이번 3연전에서 확실히 승부를 볼 수도 있었다.

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나성범은 "(LG) 바로 뒤에 있는데, 조금만 뭔가 힘 내다 보면 될 것 같은데 KT에 또 졌다. 그 상황에서 이겼어야 했는데, LG를 만나기 전에 순위를 역전하고 만나면 솔직히 여유가 있으니까. 설사 결과가 어떻게 되더라도 역전한 상태에서 만나야 편할 것 같은데, 꼭 잡았어야 할 경기를 못 잡은 게"라며 아쉬운 감정을 표현했다.

지나간 KT와 3연전은 어쩔 수 없고, LG와 3연전에서 총력을 쏟아부어 결과를 내는 게 중요했다.

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이범호 KIA 감독은 3일 잠실 LG전에 앞서 "한번 (3위에) 도전해 볼 수 있는 마지막 찬스이기도 하고, KT랑 어려운 경기를 하고 왔으니까. 마지막 불펜 싸움에서 밀렸고, KT가 워낙 팀 타율도 좋은 팀이다 보니까 마지막에 우리가 아쉽게 지긴 했다. 분위기 안 떨어지고 LG랑 3연전이 또 제일 중요하니까. 여기서 승부 한번 보고 난 뒤에 다음 결정을 해야 할 것 같다"며 단기전처럼 운영해 보겠다고 각오를 다졌다.

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나성범은 개인적인 이유로도 꼭 이날 승리를 이끌고 싶었다. 이날 37번째 생일을 맞이했기 때문. KIA 선수단에는 한 팬이 세심하게 준비한 나성범의 생일 축하 기념 디저트 세트가 배달되기도 했다. 최고의 생일로 만들고 싶은 마음이 있었다.

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나성범은 4번 지명타자로 선발 출전해 처음 세 타석에서 삼진에 그쳤다. 0-1로 끌려가다 3-1로 뒤집은 3회초 2사 1루 2번째 타석에서 헛스윙 삼진, 4-1로 앞선 5회초 1사 1, 3루 기회에서 헛스윙 삼진으로 물러난 두 타석은 더 진한 아쉬움으로 나왔다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 나성범이 삼진을 당하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 1사 1루 KIA 나성범이 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

나성범은 4-2로 쫓기고 맞이한 7회초 무사 1루에서 LG 고우석 상대로 우전 안타를 쳐 침묵을 깼다. 고우석은 이날 엄청난 구위로 2⅔이닝을 무실점으로 버텼다. 그런 고우석에게 안타를 뺏었으니 기분을 바꾸긴 충분했다. 나성범의 첫 안타에 맞춰 3루 원정 관중석에서는 팬들의 생일 축하 노래가 흘러나왔다.

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4-4로 맞선 9회초 나성범은 한번 더 끈질긴 타격을 펼쳤다. LG는 마무리투수인 좌완 손주영을 올린 상황. 1사 1루에서 나성범은 9구까지 가는 풀카운트 싸움 끝에 좌전 안타를 때렸다. 볼은 거르고, 5번이나 공을 커트한 끝에 얻은 결과물이었다.

나성범은 "솔직히 LG 마무리투수다 보니까. 솔직히 오늘 같은 경기는 지고 싶지 않았다. 물론 매 경기 지고 싶지는 않지만, 오늘 같은 경기는 초반에 기세를 잡았다 싶었는데 계속 또 힘들게 갔으니까. 한 점씩 LG가 따라오다 보니까. 나도 초반에 세 타석 연속으로 삼진을 당했고. 중요한 때 어떻게든 살아 나가서 희생을 해서라도 한 점을 뽑아야 했는데, 그런 것을 못했던 것 같다"며 마지막 타석에서 유독 더 끈질기게 버틴 이유를 설명했다.

나성범의 안타에 발 빠른 김도영은 3루까지 단숨에 도착했다. 1사 1, 3루 김선빈 타석에서 KIA 벤치는 번트 사인을 냈고, 김선빈이 1루 쪽으로 번트를 댔다. 빗맞아 파울이 될 뻔한 타구였으나 LG 1루수 이영빈이 서둘러 포구했고, 그사이 3루주자 김도영이 득점해 5대4로 승리했다.

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나성범은 "처음에 세 타석을 못 쳤을 때는 진짜 오늘 망했구나. 생일날. 여러 가지 생각이 다 들었다. 지명타자다 보니까 앉아 있으면서 경기 보면서 여러 생각이 많이 들었는데, 아직 끝난 게 아니고 나머지 한 타석이든 두 타석이든 더 들어갈 수 있는 상황이 있으니까. 어떻게든지 또 나갔을 때는 해내야겠다는 생각만 갖고 경기에 나섰다"며 생일 축하 노래를 불러준 팬들에게 감사를 표했다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 1사 1루 KIA 나성범이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com