"간절함 부족했다" 각성한 '가을영웅', 위기의 삼성 타선, 극적인 서사가 시작된다

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[스포츠조선 정현석 기자]"야구를 시작한 이래 시련이 별로 없었다. 돌이켜보니 간절함과 준비가 부족했던 것 같다."

'캡틴' 구자욱이 햄스트링 부상으로 이탈하며 거대한 악재를 맞이한 삼성 라이온즈.

위기 속 삼성 타선에 불어오는 찬바람 속 가을 영웅이 부활을 위해 꿈틀거리고 있다. 지난해 포스트시즌에서 연일 결정적인 아치를 그리며 팬들에게 강렬한 임팩트를 남겼던 거포 3루수 김영웅이다.

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김영웅은 3일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에서 팀이 5-4로 아슬아슬하게 앞선 6회말, 선두 타자로 타석에 들어섰다.

투 스트라이크 몰린 카운트서 '130m 대형 솔로포' 승기 잡는 쐐기포

바뀐 투수 김정우의 예리한 체인지업에 잇달아 헛스윙 하며 투 스트라이크에 몰린 김영웅의 집중력은 흔들리지 않았다. 3구째 145㎞ 직구 실투를 놓치지 않고 강타한 타구는 시원한 포물선을 그리며 라이온즈파크를 반으로 가르는 130m짜리 대형 솔로 홈런으로 이어졌다.

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김영웅의 단비 같은 쐐기포 덕분에 꼭 달아나야 할 순간 달아난 삼성은 6대4 승리로 6연승을 달리며 1위 KT 위즈 추격을 이어갔다.

지난달 24일 부상 복귀 후 내야에서의 탄탄한 수비는 물론 타석에서도 집중력을 보여주며 깨어나고 있는 거포 내야수. 가을야구를 향한 기대감이 다시 높이고 있다.

"시련 없던 야구 인생, 부상과 부진 겪으며 간절함 깨달았다"

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김영웅은 지난달 30일 인터뷰에서 "감독님께서 믿어주시는 데 대해 너무 감사드린다. 솔직히 프로에 와서 뿐만 아니라 처음 야구를 시작했을 때부터 지금까지 시련이 크게 없었다고 생각했다"며 말문을 열었다.

이어 "너무 순탄하게 야구를 해오다 보니 간절함이나 준비가 다른 선수들보다 부족하지 않았나라는 생각을 올해 많이 하게 됐다"라며 "올해 부상과 부진이 겹치면서 힘든 시간을 보냈지만, 그 사이에 내가 어떤 생각을 해야 하는지, 내년 시즌과 앞으로의 방향성을 어떻게 가져가야 할지 확실하게 잡혔다. 아직 시즌이 끝나지 않았지만 올 한 해 정말 많은 것을 배웠다"고 진솔한 소회를 전했다.

박진만 감독 "가을만 되면 기대감 생기는 선수, 복귀 후 갈수록 좋아질 것"

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김영웅의 반등과 각성은 구자욱의 공백으로 시름하던 박진만 감독에게도 커다란 천군만마다.

박진만 감독 역시 김영웅이 가진 특유의 '가을 DNA'와 폭발력에 큰 기대감을 감추지 않았다.

박진만 감독은 "영웅이는 컨디션의 기복이 있을 수 있지만, 언제든 한 방을 터뜨릴 수 있는 폭발력을 갖고 있어 벤치에서도 늘 기대하는 선수"라며 "특히 작년 가을 포스트시즌에서 보여줬던 강렬한 퍼포먼스가 있기 때문에 가을만 되면 영웅이에게 더 큰 기대감이 생긴다. 지난 29일 한화전에서 1군 복귀 후 좋은 안타를 쳤는데, 경기를 치를수록 더 좋아질 것"이라고 믿음을 보냈다.

지난해 플레이오프에서 결정적인 클러치 홈런포로 삼성팬들에게 잊을 수 없는 가을의 환호와 흔적을 남긴 김영웅.

스스로의 부족함을 인정하고 각성한 '가을영웅'이 구자욱 없는 삼성 타선의 폭발력을 일으킬, 또 한 번 가을의 주인공으로 등극할 준비를 마쳤다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈