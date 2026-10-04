오스틴 넘었다, 홈런 절반 뚝, 그래도 '통곡의 벽' 이 선수 없었으면 어쩔 뻔…

사진제공=삼성 라이온즈

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 최승용이 디아즈에 선제 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 정현석 기자]팀의 간판타자 구자욱이 햄스트링 부상으로 이탈하고 베테랑 최형우 마저 최근 100% 타격 컨디션이 아닌 상황.

절체절명 위기 속 삼성 라이온즈의 외국인 타자 르윈 디아즈가 거포 본능과 물 샐 틈 없는 수비로 팀의 6연승을 이끌었다. 타점왕 타이틀까지 사정권에 두며 '가을 활약'에 대한 기대감을 높이고 있다.

디아즈는 3일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 4번 1루수로 선발 출전, 4타수 2안타(1홈런) 3타점으로 맹활약하며 팀의 6대4 신승을 견인했다. 1회말 기선을 제압하는 선제 결승 3점 홈런을 터뜨린 데 이어, 1루 수비에서는 '통곡의 벽'을 세우며 결정적인 순간마다 팀을 구했다.

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사진제공=삼성 라이온즈

타석에서의 선제 3점 홈런도 빛났지만, 이날 승부의 향방을 가른 것은 디아즈의 탄탄한 수비였다.

삼성은 4-0으로 앞서다 5-4까지 쫓긴 4회초 1사 3루 위기에 몰렸다. 두산 정수빈의 1루 강습 타구를 침착하게 포구한 디아즈는 곧바로 홈으로 돌진하던 3루 주자 조수행을 태그아웃시켰다. 리그 최고 수준의 주력을 자랑하는 조수행을 홈에서 잡아낸 디아즈의 과감하고 정확한 판단이 빛난 순간이었다.

위기는 계속됐다. 6회초 1사 2, 3루에서 두산 대타 오명진의 잘 맞은 라이너성 타구를 침착하게 포구해 베이스를 밟아 실점을 막았고, 7회초 2사 1, 2루 위기에서는 외국인 타자 세베리노의 잘 맞은 타구마저 깔끔하게 처리하며 두산의 추격 의지에 차가운 물을 끼얹었다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 디아즈가 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 디아즈가 지켜보는 가운데 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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이날 3타점을 추가한 디아즈는 시즌 124타점을 기록, 타점 2위 오스틴 딘(LG)을 제치고 타점 부문 단독 2위로 올라섰다. 타점 선두 KT 샘 힐리어드(127타점)와의 격차는 3개 차. 남은 시즌 몰아치기로 역전에 성공한다면 디아즈는 2년 연속 타점왕에 등극하게 된다.

폭발적인 MVP급 시즌이었던 지난해(50홈런, 158타점)에 비해 홈런 페이스가 절반으로 떨어졌지만, 타점을 쓸어담는 해결사 본능은 여전하다. 가을야구를 앞둔 삼성에 든든한 타선의 중심이다. 구자욱의 공백 속 디아즈가 없었다면 어쩔 뻔 했을까 아찔해지는 상황이다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 디아즈가 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

경기 후 디아즈는 "오늘 기분이 상당히 좋다. 무엇보다 팀 승리가 첫 번째인데, 중요한 시기에 이길 수 있어 기쁘다"며 환하게 웃었다. 이어 "낮 2시 경기를 하면 신체가 완전히 깨어나지 않은 느낌이 들 때가 있는데, 첫 타석에서 욕심내지 않고 좋은 존으로 들어오는 공에 집중하려 했던 것이 홈런으로 이어졌다"고 전했다.

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수비에 대한 자부심도 숨기지 않았다. 디아즈는 "오늘 중요한 수비를 세 차례 정도 했는데, 특히 4회초 수비가 가장 마음에 들었다. 상대가 꼭 점수가 필요한 상황이었는데 이를 막아내 팀 리드를 지킬 수 있어 기뻤다"고 덧붙였다.

디아즈는 가을에 강하다. 안정된 수비로 내야 전체에 시너지 효과를 불어넣는 것은 물론, 결정적인 한방으로 흐름을 바꾸는 클러치 홈런포가 그 만의 매력이다.

가을야구를 앞둔 삼성에 희망을 불어넣는 효자외인이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com