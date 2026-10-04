또 구경꾼? 김혜성 가을야구 승선했지만...대수비-대주자 요원이지 타석에 설 일 없을 듯, LCS 가면 탈락 가능성도

LA 다저스 김혜성이 팀 훈련 도중 동료들과 환하게 웃고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 김혜성이 가까스로 포스트시즌 로스터에 승선했다.

다저스는 4일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 1차전을 앞두고 김혜성이 포함된 26명의 로스터를 발표했다.

다저스는 이날 1차전서 5대3으로 승리했으나, 김혜성은 출전 기회를 잡지 못했다.

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김혜성은 지난달 28일 정규시즌이 끝난 뒤 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 올라와 다저스 선수단에 합류했다.

팀 훈련을 소화하며 데이브 로버츠 감독의 테스트를 받은 끝에 간신히 포스트시즌 명단에 이름을 올릴 수 있었다. 다저스는 투수 12명, 포수 2명, 내야수 7명, 외야수 3명, 지명타자 1명, 투타겸업 1명으로 26인 로스터를 구성했다.

김혜성이 작년에 이어 2년 연속 포스트시즌 로스터에 이름을 올렸다. AP연합뉴스

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당초 MLB.com 등 현지 유력 매체들은 다저스의 포스트시즌 로스터를 예상하면서 김혜성을 제외했다. 왜냐하면 최근 4개월 동안 메이저리그 경기를 뛴 적이 없는 '마이너리그 선수'를 느닷없이 포스트시즌 전력으로 삼는다는 건 사실 기대하기 어려운 일이었기 때문이다.

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김혜성은 지난 4월 6일부터 5월 29일까지 26인 빅리그 로스터에 등록됐다. 실전을 뛴 것은 5월 28일 콜로라도 로키스전이 마지막이었다. 이후 오클라호마시티로 내려가 시즌을 마무리했다.

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그러면서도 다저스가 이번 DS에서 야수를 13명이 아닌 14명으로 꾸릴 경우 김혜성이 포함될 수 있다고 봤다. 김혜성과 로스터 경쟁을 벌일 것으로 예상됐던 괴물 유망주 호스웨이 더파울라도 이번 로스터에 포함됐다. 그는 지명타자로 분류됐다.

그러나 김혜성의 쓰임새는 작년 포스트시즌과 다를 바 없다. 로버츠 감독은 "김혜성은 경기 후반 대주자, 대수비 역할을 하게 될 것"이라고 했다. 타석에는 서기 힘들다는 얘기다.

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김혜성은 올해 빅리그에서 43경기에서 타율 0.259(116타수 30안타), 1홈런, 11타점, 16득점, 5도루, OPS 0.651을 마크했다. 트리플A에서는 85경기에 출전해 타율 0.262(328타수 86안타), 3홈런, 31타점, 58득점, OPS 0.674를 기록했다. 공격 스탯 자체가 매력적이지도 않고, 삼진율이 메이저리그에서 23.7%, 트리플A에서 24.9%라는 점도 마이너스 요소다. 하지만 수비와 베이스러닝 능력을 높은 평가를 받는다.

키케 에르나데스, 앤디 파헤스, 카일 터커 등 다저스 외야 3인방이 4일(한국시각) 디비전시리즈 1차전서 애틀랜타를 5대3으로 누른 뒤 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

한편, 다저스는 선발투수 태릭 스쿠벌의 호투와 테오스카 에르난데스, 카일 터커, 맥스 먼스의 홈런 3방을 앞세워 5대3으로 승리했다. 스쿠벌은 6이닝 2안타 2볼넷 7탈삼진 1실점으로 에이스다운 포스를 과시했다.

김혜성이 대수비 또는 대주자로 출전할 수 있는 상황이 엿보이지 않았다. 앞으로도 점수차가 크게 벌어진 상황에서 경기를 마무리하는 차원에서 김혜성에게 출전 기회가 마련될 수 있을 것으로 보인다.

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김혜성은 작년 포스트시즌에 2경기에 출전했는데, 대주자로 1차례, 대수비로 1차례였다. 타석에서는 서지 못했다.

다저스가 DS를 통과해 NL챔피언십시리즈에 진출할 경우 김혜성이 로스터에서 제외될 가능성도 얼마든지 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com