와, 삼성 신인 잘 뽑았네...'삼부심' 역대급 "제 별명 '후라세웅' 아닌 '훈라도'입니다" [대구 현장]

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성의 2027 1차지명 신인 김민훈이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "이제 대구는 저의 제2의 고향입니다."

체구도 듬직하고, 말도 의젓하다. 왠지 공도 잘 던질 것 같은 느낌을 팍팍 준다.

삼성 라이온즈는 2027 KBO 신인드래프트에서 1라운드 광주진흥고 투수 김민훈을 지명했다. 좋은 공을 가진 훌륭한 자원이라는 건 알았지만, 예상보다 빠른 순번에 삼성 지명이 나오자 현장이 술렁였다.

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그 김민훈과 신인 선수들이 3일 자신들의 홈구장이 될 대구삼성라이온즈파크를 찾았다. 김민훈이 대표로 시구를 했고, 5회 종료 후 응원단상에 올라 한 명씩 팬들에게 직접 인사를 했다.

김민훈은 "얘기로만 들으니 라이온즈파크가 엄청 작을 줄 알았다. 그라운드에 들어섰는데, 엄청 웅장하더라. 이제 여기서 야구를 할 수 있다는 생각에 설??? 시구 할 때 마운드에 섰는데 포수만 딱 보이더라. 집중이 잘 될 것 같았다. 스트라이크를 던지고 싶었는데 못 던져 아쉽다"고 소감을 밝혔다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성의 2027 1차지명 신인 김민훈이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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선배가 될 삼성 선수들과도 만났다. 김민훈은 "선배님들께 인사드릴 때가 가장 떨렸다. 위대한 선배님들이 너무 많이 계셔 주눅들었다. 그래도 라커룸이 굉장히 좋아보였고, 실내 연습장도 넓고 쾌적하게 느껴졌다"고 덧붙였다.

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광주 토박이가, 이제 대구에서 생활해야 한다. 김민훈은 "삼성은 꼭 오고 싶었던 팀이었다. 선수에 대한 지원도 좋고, 팀 분위기도 좋다고 들었었다. 삼성에서 뽑아주실 줄 몰랐다. 더 뒤에 지명이 될 거라 생각했다. 뽑아주셔서 너무 감사했다. 구장이 투수에게 불리하다고 하는데, 그것도 잘 이겨내야 프로 선수"라고 당차게 말했다.

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김민훈은 이어 "대구는 뭉티기와 막창이 유명하다고 하니 꼭 먹어보고 싶다. 대구에 거의 완본 적이 없지만, 지명되자마자 대구는 제2의 고향이라고 생각했다. 앞으로 내가 살 도시다. 최대한 빠르게 적응하겠다"고 말했다.

사진=김용 기자

김민훈은 시력이 좋지 않아 스포츠 고글을 쓰고 던진다고. 그래서 고교 시절 별명이 '후라세웅'이었단다. 삼성 후라도, 롯데 박세웅을 섞은 별명. 실제 살이 빠지면 박세웅을 닮을 얼굴이다. 하지만 김민훈은 "이제 삼성 선수니 내 별명은 '훈라도'"라고 말해 웃음을 선사했다. 시작부터 끝까지 '삼부심'을 드러냈다. 김민훈은 지명 후 후라도에게 고글 선물을 받고 싶다고 했고, 후라도도 화답했다고. 다만, 이날은 후라도를 만나지 못했다.

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김민훈은 마지막으로 프로에 와 가장 상대해보고 싶은 선수에 대해 "KIA 김도영 선수다. 지금 최고의 타자 아닌가. 최형우 선배님과도 꼭 대결해보고 싶었다. 고교시절 코치님이 KIA 출신 박진태 코치님이었는데, 최형우 선배님께는 뭘 던져도 다 안타를 맞는다고 해 궁금했다. 하지만 이제 같은 팀이니 몸 관리나 여러가지 많이 여쭤보고 배우고 싶다"고 밝혔다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com