'대충격, 이럴수가' 삼성 초비상, 두산전 선발 페덱 긴급 교체...도대체 무슨 일이? [대구 현장속보]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 1,2루 삼성 선발 페덱이 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 초비상이다. 삼성 선발이 갑자기 바뀐다. 에이스 페덱이 못 나온다.

삼성은 4일 대구삼성라이온즈파크에서 두산 베어스와 3연전 두 번째 경기를 치른다. 전날 두산전 승리로 6연승을 질주하며 선두 KT 위즈를 계속해서 압박하고 있다.

하지만 4일 경기를 앞두고 초대형 악재가 발생했다. 이날 선발로 예고된 페덱이 갑작스럽게 경기에 나오지 못하게 됐다는 것.

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삼성 박진만 감독은 오전 11시30분부터 홈팀 감독 인터뷰에 나섰다. 이 때까지만 해도 페덱 문제에 대해서는 전혀 낌새가 없었다. 만약 박 감독이 그 사실을 알았다면, 분명 미리 공지를 했을 것이다. 시종일관 화기애애한 분위기 속에 인터뷰가 진행됐다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

하지만 이후 12시경 갑작스럽게 페덱이 등판 불가라는 얘기가 전해지기 시작했다. 삼성 관계자도 "그럴 가능성이 높다. 확인이 필요하다"며 조심스러운 반응을 보였다.

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삼성 관계자는 "페덱은 경기 준비 과정에서 등에 담이 와 불가피하게 좌완 이승현으로 선발이 교체됐다"고 전했다. 불행 중 다행인 건 팔쪽 부상이나 큰 문제가 아닌 담 증세이기에 포스트시즌에까지 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다. 하지만 이승현에게는 큰 부담이 될 경기다. 선발로 제대로 된 준비도 하지 못한 채 갑자기 경기에 나서야 한다. 마지막 등판은 지난달 20일 롯데 자이언츠전 구원 등판이었다.

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한편, 삼성은 이날 마무리 김재윤도 등판 불가다. 박 감독은 "어제부터 광배근쪽이 좋지 않다고 한다"고 밝혔다. 그래서 전날도 마무리로 이승민이 나섰었다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com