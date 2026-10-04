프랜차이즈 스타 정수빈, 두산의 역사를 새롭게 썼다...1711안타 신기록 달성 [대구 현장]

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 2회초 1사 1루 두산 정수빈이 내야안타를 치고 있다. 정수빈은 이 안타로 개인 통산 1711안타를 기록해 베어스 프랜차이즈 최다안타 신기록을 달성했다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 이게 프랜차이즈 스타의 위엄!

두산 베어스 '원클럽맨' 정수빈이 구단 역사를 바꿨다.

정수빈은 4일 대구에서 열린 삼성 라이온즈전 8번-중견수로 선발 출전했다. 그리고 2회초 첫 타석에서 상대 선발 이승현으로부터 내야 안타를 뽑아냈다. 3루수 김영웅이 넘어지며 공을 잡았는데, 혼신의 질주를 한 뒤 1루에 슬라이딩을 한 정수빈의 손이 공보다 빨랐다. 안타.

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4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 2회초 1사 1루 두산 정수빈이 내야안타를 치고 1루에서 슬라이딩을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

이 안타는 정수빈의 프로 커리어 1711번째 안타였다. 이는 베어스 프랜차이즈 최다 안타 신기록이다. 종전 기록은 은퇴한 김동주의 1710개였다.

정수빈은 유신고를 졸업하고 2009년 두산에 입단해 한 팀에서만 활약중인 프랜차이즈 스타다. 2009년 4월17일 대구시민구장에서 열린 삼성전에서 데뷔 첫 안타를 기록했고, 2010년 9월20일 목동구장 넥센 히어로즈전에서 100안타를 달성했다. 1000안타는 그로부터 10년 뒤 2020년 10월24일 잠실 롯데 자이언츠전에서 달성했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com