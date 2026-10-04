"ML 넘는 신기록" 191.9㎞ 실화냐? 카메라도 놓쳤다, 괴력의 잠실 빅보이, VR도 피해간 133m 초대형 홈런포

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 4회말 1사 LG 이재원이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]괴력의 이재원 홈런. 중계화면도 따라가지 못했다.

LG 트윈스 이재원이 괴력의 홈런포를 쏘아올렸다.

2-2 균형을 깨는 천금 같은 솔로포였다.

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이재원은 4일 잠실야구장에서 열린 KIA 타이거즈전에 7번 좌익수로 선발 출전했다. 2-2로 맞선 4회말 1사 후 두번째 타석에서 들어섰다.

KIA 선발 시라카와의 147㎞ 낮은 직구를 강하게 당겼다. 큼직한 포물선을 그린 타구는 왼쪽 폴대 위를 넘어 좌측 관중석 상단 구석에 떨어졌다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 4회말 1사 LG 이재원이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

파울인줄 알고 잠시 걸음을 멈췄던 이재원은 홈런 콜에 뒤늦게 빠르게 그라운드를 돌아 홈을 밟았다.

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KIA벤치가 바로 홈런 파울 여부를 묻는 비디오 판독을 실시했다.

하지만 3분이 지나도록 정확한 폴을 클로즈업한 화면이 제시되지 않았다. 해가 쨍쨍한 낮 경기인데다 타구 속도가 워낙 빨라 카메라가 미처 공을 따라가지 못한 탓이다. 결국 시간이 모두 지났고, 1루측 LG팬들은 카운트 다운을 한 뒤 0초가 되자 환호했다. 결국 원심 유지, 홈런 판정이 내려졌다.

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벤치에서 초조하게 결과를 지켜보던 이재원이 격하게 환호했다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 4회말 1사 LG 이재원의 타구가 비디오 판독 결과 홈런으로 인정되자 KIA 이범호 감독이 나와 어필하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

KIA 이범호 감독이 다시 한번 의의를 제기했지만 번복은 없었다.

비디오판독이 거의 불가능 했던 이유는 가공할 타구속도 때문이었다. LG 구단 트랙맨 측정상 이재원의 홈런 타구 속도는 무려 191.9㎞. 비거리는 133.1m였다.

중계진은 타구 속도를 소개하며 "이런 타구속도는 난생 처음 본다. 메이저리그 기록을 넘었다"며 혀를 내둘렀다. 올시즌 메이저리그 최고 타구 스피드는 189㎞. 한미 통틀어 가장 강력했던 타구속도였다. 카메라가 못 잡을 만 했다.

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쏜살 같이 날아 관중석에 꽃힌 잠실 빅보이의 무시무시한 타구. 비디오판독마저 불가능하게 했다.실로 경이적인 홈런타구였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com