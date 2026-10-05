"김도영, 세계 무대 나가야죠"…'최연소 기록 논란'부터 '약속의 8회'까지, 소환된 '레전드'의 확신 [인터뷰]

이승엽 요미우리 자이언츠 타격코치. 도쿄=이종서 기자

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[도쿄=스포츠조선 이종서 기자] "실력과 함께 스타성이 있죠."

9월초 이승엽 요미우리 자이언츠 타격코치는 '기록'으로 인해 많은 화제가 됐다.

김도영(23·KIA 타이거즈)이 8월26일 롯데 자이언츠전에서 시즌 39홈런을 친 가운데 9월6일까지 한 방을 더 친다면 '최연소' 40홈런 기록을 달성할 수 있었다. 이 코치는 현역 5년 차였던 1999년 22세 11개월 5일로 40홈런을 달성했다.

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이 과정에서 논란도 생겼다. 이 코치의 KBO 등록 나이는 1976년8월18일. 그러나 이 생일은 음력으로 양력 출생일인 10월 11일로 하면 시간이 조금 더 앞당겨지게 된다. KBO는 일단 양력 음력 상관없이 등록된 날짜로 공식 기록을 집계하기로 했다.

이 코치도 이 사실을 알고 있었다. 최근 도쿄돔에서 만난 이 코치는 "KBO에서 우회적으로 연락이 왔다. '기록과 관련한 논란이 있는데 어떻게 생각하느냐'고 묻더라. 그래서 '전혀 기분 나쁜 것이 없다. 김도영 홈런에 내 이름이 나온 것만으로도 엄청 기쁘다'고 했다"고 이야기했다.

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김도영이 9월8일 40홈런을 치면서 '최연소' 기록은 이승엽 코치가 유지하게 됐다. 다만, 김도영은 40홈런-100타점-100득점 기록을 최연소로 갈아치웠다.

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2026 아이치-나고야 아시안게임에서도 김도영은 이 코치를 다시 한 번 소환하기도 했다. 예선전과 슈퍼라운드까지 김도영은 좀처럼 실력 발휘를 하지 못했다.

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류지현 대표팀 감독은 김도영을 1번타자로 기용하려고 했지만, 타격감이 올라오지 않으면서 소속팀 KIA에서 주로 나서던 3번타자로 배치하기도 했다.

김도영은 일본과의 8회초 마침내 해결사가 됐다. 1-1로 맞선 2사 1,3루에서 결승 적시타를 치면서 한국의 5회 연속 금메달에 기여했다. '약속의 8회'가 된 셈.

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타격 연습 중 선수와 이야기하는 이승엽 요미우리 자이언츠 타격코치. 도쿄=이종서 기자

'약속의 8회' 원조 스타는 이 코치다. 2000년 시드니 올림픽 동메달 결정전 일본과의 경기에서 8회말 2사 2,3루에서 결승타를 쳤다. 또 2006년 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 일본과의 첫 라운드 8회에 결승 투런 홈런을 쳤고, 2008년 베이징 올림픽 일본과의 준결승전에서도 2-2로 맞선 8회 투런 홈런을 날려 승리를 이끌기도 했다.

이 코치는 아시안게임 금메달 이야기에 "소속팀(요미우리) 경기와 시간이 겹쳐서 실시간으로는 경기를 못 보고 문자로만 확인했다"며 "금메달을 따서 정말 다행"이라고 미소를 지었다.

22일 베이징 우커송 스포츠센터 야구장에서 열린 올림픽 야구 한국 대 일본전 8회말 1사 주자 1에서 이승엽이 역전 투런 홈런을 친 뒤 기뻐하고 있다.

김도영, 역전 포효 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,3루 상황에서 한국 김도영이 역전타를 날린 뒤 포효하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

'약속의 8회' 계보에 김도영도 합류했다는 이야기에 "워낙 실력 있는 선수지 않나"라며 "여러가지가 복합적이다. 강한 심장을 가지고 있다. 상대의 실수를 놓치지 않으며 기회를 잡는 등 멘털적인 요인도 굉장히 중요하다. 실력 이상의 뭔가도 있어야 한다"고 이야기했다.

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이 코치는 이어 김도영이 더 큰 무대에서 활약하기를 응원했다. 이 코치는 "두산에 있을 때에도 느꼈지만, 레벨 자체가 다른 선수다. 실력과 더불어 스타성도 있고, 풍기는 이미지, 느낌 이런 건 한국에 있으면 안 될 선수지 않을까 싶다. 잘 만들어서 세계 무대에 나가야할 것 같다. 일본에서도 많이 물어보더라"라며 "밀어서 홈런을 칠 수 있는 선수다. 그런 건 충분히 이점이 될 수 있다. 결정적인 순간 칠 수 있는 능력도 굉장히 크다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

도쿄=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com