30살 투수에 10년 6735억 계약을? WS 우승-LAD-보라스라면 가능 "롤 모델은 게릿 콜과 물가상승률"

A 다저스 태릭 스쿠벌이 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈 1차전에 선발등판해 5회초 2사후 오스틴 라일리를 삼진처리한 뒤 포효하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 포스트시즌을 대비해 트레이드 데드라인 때 영입한 대표적인 투수로 2021년 맥스 슈어저를 떠올릴 수 있다.

이미 세 차례 사이영상을 받은 슈어저는 그해 워싱턴 내셔널스에서 다저스로 이적해 후반기 11경기에서 68⅔이닝을 던져 7승, 평균자책점 1.98, 89탈삼진, 포스트시즌서는 4경기에서 16⅔이닝을 투구해 1패, 1세이브, 평균자책점 2.16, 23탈삼진을 기록하며 제몫을 했다. 그러나 다저스는 와일드카드 게임과 디비전시리즈(DS)를 통과한 뒤 NL챔피언십시리즈(CS)에서 애틀랜타 브레이브스에 2승4패로 무릎을 꿇고 탈락했다.

그런데 슈어저는 당시 NLCS 2차전에 선발등판해 4⅓이닝 4안타 1볼넷 2실점한 뒤 6차전 선발 등판이 취소됐는데, 팔 피로 누적 때문이었다. 선발진이 빈약했던 다저스는 슈어저와 워커 뷸러, 훌리오 우리아스를 3일 휴식 후 등판, 구원 등판 등으로 변칙적으로 쓰며 무리수를 둬 비난을 받았다.

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그해 말 FA가 된 슈어저는 결국 뉴욕 메츠와 3년 1억3000만달러에 계약하며 다저스와 이별했다.

LA 다저스 시절인 2021년의 맥스 슈어저. AP연합뉴스

5년이 지난 올해 여름 다저스는 디트로이트 타이거스로부터 태릭 스쿠벌을 유망주 3명을 내주고 영입했다. 슈어저와 마찬가지로 '3개월 임대'용이다. 그러나 슈어저와는 처한 상황이 사뭇 다르다.

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다저스는 에이스급 선발만 4명이다. 스쿠벌과 블레이크 스넬, 야마모토 요시노부, 타일러 글래스나우가 이번 가을 로테이션을 구성한다. 그중 가장 먼저 스쿠벌이 마운드에 올랐다.

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스쿠벌은 4일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 1차전에 선발등판해 6이닝 동안 2안타 2볼넷 7탈삼진 1실점의 호투를 벌이며 5대3 승리를 이끌었다.

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94구 중 스트라이크는 62개였고, 초구 스트라이크 비율은 64%(22타자 중 14명)였다.

주목할 것은 포심 직구 스피드다. 33개를 던진 직구는 최고 101.1마일, 평균 98.1마일에 달했다. 올시즌 최고 스피드를 찍었을 뿐만 아니라 평균은 시즌 평균(96.8마일)을 1.3마일이나 웃돈 올시즌 최고치다.

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이날 스쿠벌이 초구를 던질 때 다저스타디움 기온은 섭씨 37.8도에 달했다. 때아닌 무더위에 힘을 더욱 발휘한 셈이다.

스쿠벌은 1회초 선두 드레이크 볼드윈에게 중전안타를 내준 뒤 5회까지 15타자를 연속 범타로 처리하며 신바람 피칭을 이어갔다. 스쿠벌은 2-0으로 앞선 6회 선두타자 션 머피에 솔로홈런을 내주며 1실점했다.

A 다저스 태릭 스쿠벌이 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈 1차전에 선발등판해 4회초 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

이로써 스쿠벌은 포스트시즌 통산 7경기에서 3승1패, 평균자책점 1.97로 강세를 이어갔다. 정규시즌서 26경기에 등판해 12승7패, 평균자책점 2.72를 올린 스쿠벌은 다저스 이적 후에는 10경기에서 62이닝을 던져 5승2패, 평균자책점 2.61, 70탈삼진을 올리며 2년 연속 사이영상 수상자다운 피칭을 펼쳤다.

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경기 후 스쿠벌은 "정말 더운 날씨였는데, 그 온도에 맞게 던지려 했다. 날씨가 덥다는 건 부정할 수 없다. 모든 팀이 똑같은 조건에서 경기를 한다"며 "그러나 별로 중요한 문제는 아니다. 날씨가 정신적인 측면이나 투구 내용에 영향을 미치게 해서는 안된다. 그저 경기장에 나가 집중하고, 물을 잘 챙겨 마시려고 노력하면 된다"고 말했다.

이런 가운데 11월 FA가 되는 스쿠벌의 예상 계약규모가 나와 비상한 관심이 쏠린다.

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈 1차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

ESPN 카일리 맥다니엘 기자는 지난 3일 각 구단 관계자들과 에이전트 등 27명을 대상으로 설문조사한 결과를 공개했는데, 최소 4년 1억7600만달러부터 최대 10년 5억달러(6735억원)까지 다양한 의견들이 나왔다.

이들이 예상한 계약규모의 평균은 기간 8년에 총액 3억5500만달러(연평균 4460만달러)다. 27명 중 16명이 기간 7~10년, 총액 3억2500만~4억달러를 제시했다.

또한 21명은 새 노사단쳬협약 도출에 실패해 직장폐쇄 가능성이 높은 12월 2일 이전에 스쿠벌의 계약이 성사될 것으로 내다봤다. 5년 전 슈어저도 직장 폐쇄 직전에 메츠와 계약을 마무리했다.

예상 행선지로는 현 소속팀인 다저스와 최고 부자 구단주인 스티브 코헨의 뉴욕 메츠, 그리고 전 소속팀 디트로이트가 가장 유력하게 언급됐다. 뉴욕 양키스도 다크호스로 꼽혔고, LA 에인절스, 시카고 화이트삭스, 샌디에이고 파드리스가 잠재적 수요자라는 의견도 나왔다.

나이와 트랙 레코드가 비슷하고, 에이전트가 똑같다는 점에서 양키스 게릿 콜의 7년 전 FA 계약(9년 3억2400만달러)에 물가상승률이 적용돼 스쿠벌의 계약이 도출될 것이라는 의견이 주류를 이뤘다.

하지만 이번 포스트시즌서 스쿠벌의 활약이 어떤 양상으로 전개되느냐에 따라 몸값이 천정부지로 뛸 수도 있다. 투수 최초 4억달러를 넘어 5억달러도 불가능하지 않다. 11월에 30세가 되는 스쿠벌이 10년 계약을 한다면 39세가 마지막 시즌이 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com