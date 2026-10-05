'우승 청부사' 구도 고향팀 지휘봉 잡나, 14년간 딱 1번 가을야구 주니치, 통산 '224승' 레전드 차기 감독으르 급부상

유력한 주니치 감독 후보로 거론되는 구도 전 소프트뱅크 감독. 그는 2015년부터 2021년까지 소프트뱅크 감독으로 다섯 차례 재팬시리즈 우승을 이끌었다. 연합뉴스

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소프트뱅크 호크스를 다섯 차례 정상으로 이끌었던 '우승 청부사' 구도 기미야스 전 감독(63)은 능력을 인정받는 행복한 지도자다. 최근 몇 년 간 이곳저곳에서 사령탑 공석이 생길 때마다 꾸준히 그의 이름이 등장했다. 일본야구대표팀, 사무라이 재팬 감독으로 거론됐고 2년 전 다쓰나미 가즈요시 감독(57) 사퇴 후 주니치 드래곤즈 이야기도 나왔다. 일부 매체는 차기 요미우리 자이언츠 감독 후보 리스트에 올렸다. 2021년 말 소프트뱅크를 떠난 뒤 몇몇 구단이 손을 내밀었으나 "밖에서 야구를 더 배우고 싶다"라며 고사했다.

이번엔 센트럴리그 최약체 주니치다. 구도가 유력한 주니치 감독 후보로 떠올랐다고 일본의 스포츠전문지 닛칸스포츠가 4일 보도했다. 주니치는 이노우에 가즈키 감독(56)이 두 경기를 남겨놓고 사퇴를 발표한 후 차기 사령탑을 물색하고 있다. 주니치 출신 야구인과 외부 인사들이 두루 거론되고 있다.

주니치는 지난 14시즌 동안 딱 1번 가을야구를 했다. 다쓰나미 감독이 2022~2024년, 3년 연속 꼴찌를 하고 물러난 뒤 이노우에 감독이 지휘봉을 잡았으나 재도약에 실패했다. 지난해 4위를 하고 올해 최하위로 떨어졌다. 많은 전문가가 올 시즌 A클래스(6개팀 중 1~3위) 진입을 전망했는데, 시즌 내내 한 번도 승률 5할을 넘지 못했다.

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닛칸스포츠는 오이식스(2군리그 팀) 구와타 마스미 CBO(58)와 쓰지 하쓰히코 전 세이부 라이온즈 전 감독(68)은 후보에서 제외된 것으로 보인다고 전했다. 외부 영입이 어려울 경우 주니치 출신인 이바타 히로카즈 전 일본대표팀 감독(51)이 유력하다고 했다. 하위권팀으로 고착된 팀 쇄신을 위해선 외부 영입이 필요하다는 주장이 힘을 얻고 있다.

구도는 1982년 세이부에서 시작해 다이에, 요미우리를 거쳐 2010년 세이브에서 은퇴했다. 29시즌을 활약하면서 통산 224승을 올렸다. 스포츠조선DB

주니치는 3일 야쿠르트 스왈로즈와 원정경기를 끝으로 정규시즌을 마쳤다. 60승2무81패, 승률 0.426을 기록했다. 한 게임 덜 치른 야쿠르트에 반 경기 6위다. 야쿠르트가 8일 한신 타이거즈와 최종전에서 이기면 단독 꼴찌, 패하면 공동 5위가 된다. 팀 창단 90주년에 6년 만의 포스트시즌 진출을 노렸는데 최악으로 끝났다.

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구도는 주니치의 연고지 아이치현 나고야 출신이다. 드래곤즈가 고향팀이다. 그는 나고야공대 부속 메이덴고등학교를 졸업하고 1982년 세이부 라이온즈에 입단했다. 다이에 호크스(소프트뱅크 전신), 요미우리 자이언츠를 거쳐 2020년 세이부에서 은퇴했다. 무려 29시즌을 뛰면서 통산 635경기에 등판해 '224승'을 올린 레전드다. 선수로 리그 우승 11번, 재팬시리즈 우승 8번을 경험했다.

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구도 전 감독은 2016년 일본 야구의 전당에 헌액 됐다. 선수 은퇴 후 5년 경과 조건을 채우자마자 야구의 전당에 입성했다.

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선수에 이어 지도자로 크게 성공했다. 2015년 소프트뱅크 지휘봉을 잡고 2021년까지 7시즌 동안 세 차례 퍼시픽리그 우승, 다섯 차례 재팬시리즈 정상으로 이끌었다. 특히 단기전에서 놀라운 리더십을 보여줬다. 승리와 우승에 목마른 주니치 팬들에게 희망을 불어넣어 줄 경력이다.

요미우리 시절 이승엽과 구도. 스포츠조선DB

페넌트레이스가 끝났다.

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내년 시즌 준비가 시작됐다.

암흑기를 끝낼 소방수가 필요하다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com