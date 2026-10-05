203안타 신기록 세워도 모든 영광 빼앗긴다? 2자리 이미 확정…안타왕 넘어 골글 경쟁, 승리자가 독차지 [SC포커스]

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

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[스포츠조선 김영록 기자] 프로야구 역사에 남을 신기록을 세우고도 골든글러브를 놓친다면? 그만큼 억울한 일이 또 있을까.

프로야구 사상 초유의 일이 올해 벌어질지도 모른다. 최다안타 1위, 더 나아가 단일시즌 최다안타 신기록(203개 이상)을 향해 달리고 있는 KT 위즈 최원준과 롯데 자이언츠 빅터 레이예스 이야기다.

4일 기준 KT가 정규시즌 5경기, 롯데가 7경기를 남겨둔 가운데 두 선수의 안타 갯수는 197개 동률이다. 레이예스가 최원준에 4~5개 이상 꾸준히 앞서왔지만, 최원준이 지난달 4안타-5안타 경기를 만들어낸데 이어 최근 3경기에서 무려 8개의 안타를 추가하면서 어깨를 나란히 하게 됐다.

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일단은 남은 경기수가 더 많은 레이예스가 아직까진 더 유리하다.

레이예스는 한국 무대 첫 시즌이었던 2024년 202안타를 치며 2014년 서건창(201개)을 넘어 신기록을 세웠던 주인공이다. 지난해에도 187개를 쳤고, 올해도 200개 돌파를 앞두고 있다.

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팀이 이미 가을야구에서 탈락한 만큼, 개인 기록에 집중할 수 있는 점도 장점이다. 최원준은 앞서 레이예스와의 안타왕 경쟁 질문에 "내가 받으면 물론 좋겠지만, 내 마음 속에서 안타왕은 이미 내려놓았다. 레이예스가 매 경기 2~3개씩 기본으로 치지 않나. 기록을 찾아볼 엄두도 안난다. 내 현실적인 목표는 200안타 돌파"라며 한숨을 쉬곤 했다.

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반면 커리어하이가 2021년 174개였던 최원준은 29세가 된 올해가 생애 최고의 해다. 최근 폭발적인 기세, 개인 통산 첫 타이틀을 향한 열망이 몇 경기 더 계속된다면 기적 같은 뒤집기가 이뤄질수도 있다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 1사 3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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중요한 것은 두 선수 중 최다안타 1위 경쟁에서 승리한 선수가 외야수 골든글러브까지 독식할 가능성이 높다는 점. 반면 패한 선수는 설령 203개 이상의 안타 신기록을 세워도 안타왕을 놓칠 경우 골든글러브 수상이 사실상 어렵다.

현재 골든글러브 외야수 부문은 사실상 2자리가 이미 예약된 상태다. 삼성 라이온즈 구자욱, 그리고 KT 힐리어드다.

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최근 부상 이탈로 인해 114경기 출전이란 점이 아쉽지만, 구자욱은 진작에 규정타석은 넘긴 상황. 타율 1위(3할7푼1리) 출루율 1위(4할5푼8리)가 유력하다. 장타율(5할8푼1리) OPS(출루율+장타율, 1.039)도 전체 3위다. 아이러니하게도 비율 기록의 특성상 구자욱이 최고점에서 부상으로 이탈하면서 다른 선수들이 더 따라잡기 어려워졌다.

누적 기록 역시 다소 부족하긴 해도 안타 7위(156개) 득점 8위(88개) 타점 8위(102개) 등 최상위권에 올라있어 MVP 경쟁에선 탈락했어도 골든글러브 경쟁에서 밀릴 것 같진 않다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회 안타를 날리고 있는 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

힐리어드는 후반기 들어 괴력을 뽐내며 홈런-타점왕 경쟁은 물론 MVP 자리도 넘보고 있다. 홈런 공동 1위(41개, KIA 김도영) 타점 1위(127개) 득점 공동 3위(110개) 최다안타 5위(164개) 장타율 4위(0.580) OPS 4위(0.950)를 기록중이다.

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만약 오스틴 딘(LG 트윈스)와 김도영을 제치고 홈런-타점왕을 동시 석권하고, 정규시즌 1위까지 차지할 경우 우승 프리미엄도 더해진다. 두산 베어스 곽빈(평균자책점-탈삼진 1위)과 더불어 가장 강력한 MVP 후보로 떠오를 전망.

결국 최원준과 레이예스 중 안타왕 경쟁에서 승리한 선수는 최다안타 신기록과 더불어 골든글러브 외야수 부문 남은 한자리를 차지하는 주인공이 될 가능성이 높다. 말 그대로 서로를 '올인'할 가치가 있는 안타 경쟁이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com